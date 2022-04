Lotyška Světlana P. přijela do České republiky za prací před čtyřmi lety. Vydělané peníze posílala svým pěti dětem, které žijí v její vlasti. V Česku se podle obhájce seznámila s Ukrajincem. Když s ním otěhotněla, muž se s ní rozešel. Lotyška své těhotenství na veřejnosti tajila. Bála se, že by mohla kvůli němu přijít o zaměstnání.

Podle svých slov netušila, že jsou u nás babyboxy, a tak se rozhodla pro radikální řešení – dítě sprovodit ze světa. Když v prosinci 2020 v hotelu v Karlových Varech porodila dcerku, udusila ji. Miminku, které se narodilo zdravé, podle obžaloby nejprve vložila do úst látku, lepící páskou mu pak přelepila pusu a nos, načež mu dvakrát omotala pupeční šňůru kolem krku, čímž ho udusila. Dítě pak dala do dvou igelitových tašek a pohodila ho u řeky. Mrtvého novorozence zanedlouho našla náhodná kolemjdoucí.

Líčení u plzeňského soudu žena probrečela. „Nechtěla jsem to udělat. Děti pro mě znamenají vše,“ tvrdila Světlana P., která prohlásila svoji vinu, a nemuselo tak být provedeno dokazování.

Senát v čele s se soudcem Janem Hostašem poslal obžalovanou za vraždu na 16 let do věznice s ostrahou, po odpykání trestu bude vyhoštěna z České republiky na 10 let. Lotyška si podala odvolání k Vrchnímu soudu, v němž mimo jiné argumentovala již zmíněnou neznalostí babyboxů. Snížení trestu se ale nedočkala. „Rozsudek nalézacího soudu byl potvrzen, odvolání obžalované bylo zamítnuto,“ informovala ve středu Deník mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová.