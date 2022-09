Hajloval a chtěl zabíjet Ukrajince, hrozí mu tři roky vězení

Šel po ulici a zaslechl výkřik „Sláva Ukrajině“. To ho vytočilo do nepříčetnosti. Začal křičet, že všechny Ukrajince zabije, že on je pro Rusy, a k dovršení všeho opakovaně zvedl pravou ruku ke známému nacistickému pozdravu a zakřičel „Heil Hitler“. Teď 43letého Slováka za jeho jednání žene státní zastupitelství před soud. Hrozí mu až tři roky vězení.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

Případ se stal krátce po vypuknutí války na Ukrajině, letos 2. března v podvečer. Když šel Slovák po jedné z plzeňských ulic, zaslechl z jednoho z oken výkřik „Sláva Ukrajině“. To se mu nelíbilo a hned to dal najevo. „Co vy tady děláte, vy Ukrajinci pojeb…? Já jsem pro Rusáky!“ křičel a přidal několik urážek. „Zavolejte si sem všechny svoje Ukrajince, co máte, všechny vás tady zabiju,“ křičel a před přihlížejícími nejméně třikrát zvedl pravou ruku k nacistickému pozdravu za současného zvolání „Heil Hitler“, což byl pozdrav používaný v období Třetí říše, který ale dodnes používají neonacisté. Když byl krátce poté zadržen přivolanými policisty, pokračoval ve verbálních výlevech na adresu Ukrajiny. Nadýchal bezmála tři promile alkoholu. Rozzuření sršni pobodali manžele i záchranáře, kteří přijeli na pomoc Proti těm klukům nemám nic Muž, který u nás sice nemá ani jeden záznam v rejstříku trestů, ale ve své domovině byl soudně trestán hned šestkrát, si toho po činu podle svých slov vzhledem k opilosti moc nepamatoval. Za své jednání se ale omluvil a činu litoval. „Nemám nic proti těm klukům, ani proti jejich národu, moc mě mrzí, co se stalo,“ řekl policistům. Poškozeným zaslal omluvné dopisy. Před soud půjde ještě v září Před soudem v Plzni by měl muž stanout ještě tento měsíc, zpovídat se bude z násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a z výtržnictví.

