Devatenáctiletý řidiči Škody Octavia jel z vedlejší vozovky od České Kubice na Folmavu. Na křižovatce však nedal přednost a narazil do osobního automobilu značky Seat, který šoférovala třiatřicetiletá žena jedoucí po hlavní komunikaci směrem na Babylon. „Oba řidiči utrpěli zranění a byli převezeni k ošetření do Domažlické nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Doplnila, že ani jeden z nich nebyl při jízdě pod vlivem alkoholu. Celková škoda činí 160 tisíc korun.

Nehoda se stala ve středu odpoledne nedaleko Folmavy. Řidič škodovky narazil do seatu. Zdravotníci na místě ošetřili dva zraněné. | Foto: archiv PČR

