V prvním případě 6. srpna neznámý pachatel kontaktoval poškozenou prostřednictvím jednoho z internetových portálů zabývající se prodejem zejména použitého oblečení, a to pod záminkou nákupu zboží. "Pachatel požádal poškozenou o e-mailovou adresu, kterou mu žena poskytla. Následně jí poslal e-mail s odkazem na jednu z přepravních společností. Po další chatové komunikaci byla poškozená požádána o stažení aplikace internetového bankovnictví jedné z bank, kdy jí byla zaslána SMS zpráva, jejímž obsahem byl kód k aktivačnímu klíči. Dotyčná žena tento kód přeposlala domnělému kupujícímu, čímž zpřístupnila přihlášení do internetového bankovnictví a následně jí byly ze spořicího účtu převedeny finanční prostředky na běžný účet, odkud se neznámý pachatel nejprve pokusil převést částku ve výši téměř 34 tisíc korun na jiný bankovní účet a následně skrze platební kartu, která byla navázána na již uvedený běžný účet. Provedl celkem tři transakce v celkové výši téměř 89 tisíc korun," popsala trik podvodníka mluvčí.

Střelba na Tachovsku. Ujíždějící auto zastavilo až s prostřelenými pneumatikami

Domažličtí kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a podvod.

Druhé oznámení se týkalo případu, kdy neznámý pachatel nejméně v době od 6. května do 8. srpna kontaktoval poškozeného prostřednictvím e-mailu s tím, že na jeho účtu v kryptoměnách se nachází částka ve výši téměř 6 tisíc eur. "I přesto, že poškozený žádný takový účet neměl, na e-mail reagoval. Následně ho neznámý pachatel v průběhu telefonických hovorů provedených z několika různých telefonních čísel s českou předvolbou přesvědčil k instalaci jednoho ze softwarů pro vzdálený přístup do mobilního telefonu s přihlášením do internetového bankovnictví. Poté na bankovní účet poškozeného přišlo během třech dnů několik neočekávaných platebních transakcí ve výši téměř 300 tisíc korun. K těmto transakcím byly neznámým pachatelem zadány odchozí transakce na cizí bankovní účty, které poškozený autorizoval ve svém mobilním telefonu, přičemž z účtu poškozeného následně podvodník odeslal dvě platby platební kartou v celkové výši přes 50 tisíc korun na jednu z kryptoměnových společností a dále si sjednal prostřednictvím internetového bankovnictví poškozeného úvěr ve výši 50 tisíc korun," naznačila další způsob podvodu mluvčí policie.

V tomto případě zahájili domažličtí kriminalisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod a přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, oběma případy se zabývají a pátrají po pachatelích.

Policie rok prověřovala machinace advokáta s penězi, případ nyní odložila

"Apelujeme na všechny, kteří nakupují či prodávají zboží přes internetové portály, využívají internetového bankovnictví, aby při internetových platbách byli co nejvíce obezřetní a dodržovali zásady bezpečného chování na internetu," zdůrazňuje mluvčí.

Mezi ty nejzákladnější pravidla bezpečnosti patří:

Volte bezpečná hesla, která nejsou jednoduchá na zapamatování.

Ujistěte se, že nemáte citlivé údaje na sociálních sítích viditelné pro všechny (citlivým údajem je např. adresa, telefonní číslo, e-mail).

Buďte opatrní při platbách na internetu (poskytujte informace o platebních údajích jenom v zabezpečeném a šifrovaném prostředí).

Mějte nastavené limity pro denní internetové platby.

Mějte nastavenou nutnost zadání bezpečnostního kódu pomocí bankovních klíčů.

Dbejte na bezpečnost připojení (připojíte-li se na nezabezpečenou veřejnou síť Wi-Fi, vyvarujte se zadávání jakýchkoli citlivých údajů).

Používejte antivir a jiná počítačová zabezpečení (antivir je základní složkou prevence vašeho bezpečí).

K nákupu prostřednictvím internetu není zapotřebí si stahovat nové neověřené aplikace, zadávat hesla a další údaje k vašemu internetovému bankovnictví či k platební kartě.

V případě, že jste prodávající, nemáte proč kupujícímu (nikomu) sdělovat údaje o vaší platební kartě, internetovém bankovnictví, stahovat si aplikace ani klikat na navádějící neznámý odkaz.

Kupujícímu předávejte pouze údaje, které k zaplacení potřebuje, a to je číslo vašeho účtu.

V případě, že jste kupující, u každého potvrzení platby buďte opatrní a ověřte si, zda se skutečně jedná o platbu, kterou jste sami zadali jako majitele bankovního účtu.

V případě pochybností o dané platbě nebo originalitě stránek se obraťte na telefonní linky své banky.

Neposkytujte své účty k Vámi neznámým transakcím.