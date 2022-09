Na 16 let poslal za mříže Krajský soud v Plzni Pavlu P. (27) ze Sokolovska za vraždu jejího čerstvě narozeného miminka. Těhotenství tajila, syna utopila poté, co ho porodila doma do vany. Pak se snažila předstírat, že přišel na svět mrtvý.

Žena, která už předtím porodila tři děti, z nichž ale měla v péči jen dvě, podle obžaloby spáchala čin vloni 11. července před jednou hodinou ráno. „Několik dní před porodem se definitivně rozhodla usmrtit dítě, které čekala s přítelem, když těhotenství tajila,“ uvedl státní zástupce Martin Rykl. Dodal, že poté, co Pavla P. syna porodila doma do vany s vodou, ponechala ho po oddělení placenty pod hladinou tak dlouho, dokud nezemřel. Pak teprve přivolala přítele a předstírala, že se dítě narodilo mrtvé.

Na rozdíl od přípravného řízení se Pavla P. ke všemu přiznala. „Cítím se být vina. Souhlasím s popisem skutku i právní kvalifikací,“ uvedla se slzami v očích. „Moc mě to mrzí. Chtěla jsem dát dítě do babyboxu. Nevím, kde se to ve mně vzalo, že jsem to ukončila,“ řekla s tím, že roli sehrály jak nedobré vztahy s přítelem, tak i nedostatek financí. „Být pořád odkázán na někoho jiného, to nejde,“ prohlásila žena, která uvedla, že o děti už se vzhledem k očekávanému trestu postarala. „Starší šestiletý syn odjel včera k bývalé tchyni, která už se stará o moji dceru, a mladšího dvouletého chlapce si vezme do péče můj partner,“ řekla. Soud požádala, aby dostala nižší než sedmnáctiletý trest, který v obžalobě navrhl státní zástupce, a také, aby nemusela jít do nejpřísnějšího typu věznice, kam jsou vrazi běžně posíláni.

Státní zástupce jí v závěrečném návrhu vyšel vstříc a vzhledem k doznání, prohlášení viny i lítosti navrhl, aby byla poslána na 16 let do mírnější věznice. Připomněl přitom, že pro výrazné snížení ale není důvod, neboť na čin se připravovala a spáchala ho vůči dítěti. A také jí přitěžuje to, že už byla v minulosti trestána za neplacení výživného a dosud je v podmínce.

Senát v čele se soudcem Janem Hostašem se ztotožnil s návrhem obžaloby a uložil ženě šestnáctiletý nepodmíněný trest, jenž má vykonat ve věznici s ostrahou, tedy nikoli se zvýšenou ostrahou. Verdikt není pravomocný, obžalovaná si ponechala lhůtu pro odvolání.