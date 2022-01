Incident se stal počátkem prosince roku 2020. Michal D. jel s pacientem na plzeňském Lochotíně nejprve k tzv. horní bráně, ale parkoviště bylo plné, a tak ho závora nepustila. „V takovém případě jezdí řidiči sanitek běžně přes výjezd. Zazvoní a obsluha je pustí,“ popsal Michal D. s tím, že i přes dvoje „zabzučení“ se ale závora nezvedla, a tak jel k hlavní bráně, kde se šel na vrátnici domluvit, aby ho vpustili. Po slovní rozepři ho měl člen ochranky napadnout. „Skočil na mě, já se bránil. Přetahovali jsme se na zemi, pak mě dotlačil až k sanitce. Jak mě narazil, začala mě hodně bolet noha. Rozhodil jsem ruce, že se vzdávám, ale chytil mě do kravaty a když jsem byl v předklonu, dostal jsem od něj kolenem do obličeje,“ líčil u soudu Michal D., který utrpěl velmi těžké zranění pravé nohy. Byl sedm měsíců v pracovní neschopnosti a vloni v prosinci musel absolvovat další operaci, po níž je opět v domácím léčení.

„Je to jedna velká lež,“ reagoval na výpověď Uldrych, kterého k soudu přivedla eskorta, neboť je aktuálně ve vězení, když mu byl přeměněn trest obecně prospěšných prací na nepodmíněný trest. Není to jeho první konflikt se zákonem, v minulosti už byl čtrnáctkrát soudně trestán, jen vloni hned několikrát, mimo jiné pro výtržnictví či násilí proti úřední osobě. I přesto už několik let pracuje pro bezpečnostní agentury v Plzni a Praze. „Jsem členem antikonfliktního týmu a nikdy jsem nikomu nedal ani facku,“ tvrdil soudu s tím, že vůbec nechápe, proč je obžalován. Za vše podle něj může Michal D., který se choval agresivně a napadl ho. „Já ho jen chtěl vystrčit z vrátnice, kde neměl co dělat, vždyť byl covid,“ vysvětloval. Dodal, že řidič sanitky mu dal pěstí a přetáhl mikinu přes hlavu, on se jen bránil. Jak došlo ke zranění, netuší. Kolenem rivalovi kop do hlavy nedal, jen stehnem do hrudi. Na svém stanovisku setrval i po promítnutí záběrů hned z několika kamer, kde bylo např. kopnutí do hlavy dobře vidět.

Líčení bylo odročeno na konec února. Za ublížení na zdraví a výtržnictví hrozí obžalovanému až osm let vězení. Poškozený po něm navíc požaduje odškodné ve výši přes 670 tisíc korun, zdravotní pojišťovna dalších bezmála 88 tisíc korun.