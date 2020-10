Ač má Jan Svárovský (33) trestní rejstřík popsaný jako zamilovaná sedmnáctka deníček a jen pár měsíců předtím vyšel z vězení, pracoval jako ochranka v jednom z plzeňských supermarketů Billa a dohlížel na to, aby se tam nekradlo. Podle obžaloby, která nyní zazněla u plzeňského soudu, to ale jednou s „chráněním“ pořádně přehnal. Zákazníka, který nic neodcizil, bezdůvodně obvinil z krádeže a poté mu vyhrožoval. Vyděšeného mladíka tak přiměl k zaplacení pokuty.

Incident se odehrál vloni v lednu, kdy se po šichtě zastavil v obchodě Ondřej P. „Koupil jsem si jídlo, bylo toho tak za dvě, tři stovky. Zaplatil jsem u pokladny, do batohu jsem ale stačil dát jen banány. Přistoupili ke mně tři sekuriťáci a obvinili mě, že jsem zboží nezaplatil. Říkal jsem jim, že to není pravda, ale nezajímalo je to, ani prodavačky se nezeptali na účet a odvedli mě dozadu,“ líčil soudu štíhlý mladík. Dodal, že krátce poté dva členové ochranky odešli a zůstal s ním jen jeden. Ten ho nutil podepsat formulář, kde se přiznává ke krádeži. „Ukazoval mi fotku zmláceného pána s tím, že takhle špatně dopadl proto, že měl u sebe zboží. Říkal, že ho zbil a nic se mu za to nestalo. Chtěl po mně tisíc korun, ty já mu ale dát nemohl,“ vzpomínal Ondřej P. Dodal, že chtěl zavolat policii, protože nic neudělal, ale muž z ostrahy se k tomu neměl. Nakonec raději podepsal, že ukradl banány v hodnotě dvacet korun, a dal muži z ochranky dvě stovky. „Nechtěl jsem dopadnout jako ten pán,“ vysvětlil zákazník, jehož podle obžaloby k placení přiměla i výhrůžka urostlého Svárovského, že ho strčí do lisovačky.

Svárovský se u soudu k činu nevyjádřil, stejně jako v přípravném řízení. Nesporným ale učinil druhý skutek v obžalobě, kde je viněn z toho, že se na sociální síti vydával za policistu a podvodně vylákal z mladého Plzeňana Citroën Xsara, za který mu nezaplatil.

Svárovského k soudu přivedla eskorta, neboť si teď odpykává trest ve věznici v Nové Roli. A ven se jen tak nepodívá. „Brzy budu mít soud v Táboře, kde mi za trestnou činnost spáchanou v loňském roce hrozí podle návrhu 54 měsíců,“ řekl recidivista plzeňskému soudu. U něj může za loupež a podvod dostat dokonce až deset let vězení. Líčení bude pokračovat výslechy svědků.

Selhání agentury

Jak je možné, že člověk s trestní minulostí, který navíc teprve před pár měsíci vyšel z vězení, dělá člena ostrahy v supermarketu, kde má dohlížet na dodržování pořádku? Mluvčí Billy Dana Bratánková Deníku řekla, že obchodní řetězec dbá na to, aby byli členové ostrahy bezúhonní. „Kontrolujeme to a je to dokonce i v pokynech bezpečnostním agenturám, s nimiž podepisujeme smlouvu o spolupráci,“ uvedla Bratánková s tím, že ve výše uvedeném případě z Plzně bohužel došlo k selhání agentury. „Dotyčný muž v tu dobu nastoupil na zácvikovou smlouvu k bezpečnostní agentuře, která nám zastřešuje ochranu na prodejně. Ten incident se stal v průběhu 28 hodin, kdy on se zacvičoval. Došlo ke dvěma pochybením, která se stát neměla. Za prvé bezpečnostní agentura pochybila v tom, že neměla před zahájením zacvičování k dispozici výpis trestního rejstříku. Za druhé u něj nebyl v případě incidentu zaškolující člen ochranky, a tak se opravdu stalo to, co se stalo,“ doplnila Bratánková s tím, že vůči agentuře řetězec vyvodil opatření, aby se to již neopakovalo.