„Obžalovaný vzal po předchozí slovní rozepři kuchyňský nůž a poškozeného několikrát bodl do zad, ramene a levého oka,“ stojí v obžalobě.

„Moje chování bylo přehnané, lituji toho, neměl jsem v úmyslu způsobit Petrovi takové poranění, kvůli kterému by oslepl. On mi dal ale nejprve dvě rány pěstí do obličeje, bál jsem se ho a chtěl jsem se jenom bránit. Bránil jsem také moji kamarádku, se kterou jsem bydlel ve společné domácnosti, a ke které se ten večer choval také nevhodně,“ řekl ve čtvrtek před soudem obžalovaný.

Oba muži byli před hádkou posilněni alkoholem. Poškozený Petr M. byl navíc druhý den po hádce v nemocnici pozitivně testován na extázi. „Nejdřív jsem pil vodku. Pak jsme si s Jakubem koupili flašku slivovice, šli ji pít na k němu na byt a pak už si nic nepamatuju. Probudil jsem se až ráno na JIPce. V nemocnici mi našli pozitivní test na extázi, což vůbec nechápu a nedovedu si to nijak vysvětlit, nemám rád drogy,“ uvedl poškozený, který po útoku nevidí na levé oko.

Za pokus vraždy hrozí obžalovanému 18 let za mřížemi, státní zástupce navrhuje 8 let vězení. Soud bude pokračovat v dalších dnech výslechem svědků.