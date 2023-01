Veselá si podle obžaloby na likvidaci její známé Dity M. předloni v květnu najala Alexe Abadona, vraha manželky Ivana Jonáka, jenž v 90. letech vlastnil proslulý pražský klub Discoland Silvie. „Muži při osobních setkáních řekla vše o vytipované oběti. Informovala jej o majetkových poměrech poškozené, s tím, že na soukromém účtu má mít dva miliony a na firemních účtech devět milionů korun,“ uvedl předseda senátu Jan Hostaš. Abadona nabádala, aby si založil bankovní účet a donutil Ditu M. převést finance. Dále jej poučovala, jakým způsobem se má zbavit jejího těla. „Doporučila, aby zalil jeho části do betonu a takto je hodil do jezera Medard, jehož dno je tvořené jílem, které části těla pozře,“ doplnil Hostaš. Abadon ale nic z toho nevykonal a vše ohlásil policii.

Obžalované za plánování nájemné vraždy hrozilo dvacet let vězení i výjimečný trest. Senát však tento trest považoval za nepřiměřeně přísný. „Dospěli jsme k názoru, že na obžalovanou lze ještě působit trestem podmíněným. Zkušenost s vazbou může do budoucna působit výchovně. Byť jsme si vědomi znaleckého posudku vzhledem k její poruše osobnosti, máme za to, že tento trest je dostatečný,“ zdůvodnil Hostaš, podle nějž nebyl učiněn ani pokus vraždy. „Vše zůstalo v režimu plánování,“ dodal.

Veselá vinu u soudu popírala, z Abadona prý měla strach. „Vyprávěl, co vše dělali s Jonákem v Discolandu. Vzrušovala ho myšlenka, že ho navádím k zločinu a plánujeme vraždu. Bála jsem se ho. On chtěl znovu zažívat adrenalin a pocit gangstera. Já nejsem člověk, který by dokázal zabít,“ vypovídala.

Makléřka Dita M. obžalované dříve pronajala dům. Veselá ale měla problém s platbami za nájem a energie. Podnikatelce dluží dodnes přes 350 tisíc.

Když se od policie podnikatelka dozvěděla, že se měla stát obětí vraždy, byla v šoku. Ještě více ji překvapilo, že ob-jednavatelkou měla být právě Gia Daniela Veselá, s níž měla do té doby podle jejích slov poměrně dobré vztahy. „Občas jsem ji navštěvovala, párkrát jsme byly i s jejími dětmi na výletě. Nechtěla jsem tomu vůbec věřit, v hlavě mi běželo mnoho otazníků. Nejsem schopná se s tím srovnat,“ popsala a dodala: „Že mě nenávidí, jsem zjistila až ze spisu.“