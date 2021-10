Zadržené zboží pak celníci převezli do skladů Celní správy ČR, kde ho zlikvidují.

Celníci prodejcům zabavili padělky kožené galanterie, jako jsou kabelky, peněženky nebo opasky a také CD a DVD nosiče. "Prodejem tohoto zboží by majitelům ochranných známek vznikla škoda dosahující více než 160 milionů korun," dodala mluvčí.

Plzeňští celníci v neděli 3. října vyrazili na kontrolu na tržnici na Folmavě v česko-německém pohraničí. Chtěli zjistit, jestli tam stánkaři neprodávají padělky. Skončilo to zadržením téměř sedmi tisíc kusů zboží. Originály by přitom vyšly na více než 160 milionů korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.