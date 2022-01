NOČNÍ MŮRY

Dvojice spolu žila od roku 2018. „Vztah byl zpočátku dobrý. Po narození syna na podzim 2019 se ale vše změnilo. Tomáš začal ve velké míře užívat alkohol a drogy, někdy byl pryč celou noc. Vulgárně mi nadával a začal mě bít. Také hodně žárlil. Musela jsem mu hlásit každý svůj krok, dokonce jsem mu posílala přes messenger fotky místa, kde se právě pohybuji se synem. Kdybych šla na kafe s mámou tak by mě zmlátil, i s kamarádkami jsem se musela vídat tajně. S mámou jsem se nakonec úplně přestala stýkat,“ líčila mladá žena s tím, že bití ale stejně neunikla.

Obžaloba obsahuje čtyři nejzávažnější případy v období mezi listopadem 2019 a květnem 2020, kdy ji měl bít pěstmi a kopat do ní, jednou jí dokonce zlomil ruku. Tomáš T. ženě navíc vyhrožoval, že ji zničí a připraví o syna. Nakonec se dostala do fáze, že měla noční můry a trpěla poruchami spánku. Dnes, kdy bydlí u matky, je už její stav lepší. „Dodnes z něj ale mám strach. Ví, kde bydlím, ví, kam chodím se synem,“ dodala Lucie T.

Tomáš T., který byl už sedmkrát soudně trestán a z vězení byl naposledy propuštěn vloni v říjnu, a to na podmínku, soudu řekl, že obžalovaná přehání, že on ji netýral. Připustil ale, že docházelo ke konfliktům, při nichž padala hodně ostrá slova, a že na svoji partnerku občas vztáhl ruku. „Někdy, když jsem ji blbě trefil, tak jí tekla krev, třeba z pusy,“ řekl soudu. Přiznal i to, že Lucii T. vyhrožoval, že ji připraví o syna. „To bylo, když pila a nestarala se o malého,“ tvrdil.

Žena ale odmítla, že by kvůli alkoholu jakkoli zanedbávala péči o syna.

Líčení bude pokračovat v únoru, mimo jiné výslechem soudní znalkyně. Obžalovanému hrozí za týrání osoby žijící ve společném obydlí až osmiletý nepodmíněný trest.