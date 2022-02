Během jednoho rána stihl zloděj dvě vloupání, nyní už je ve vazební věznici

Oznámení o vloupání do trafiky na domažlickém náměstí dostali policisté 14. února ve dvě hodiny ráno. Pachatel vypáčil mříž a rozbil okno nad vchodovými dveřmi. Vzniklým otvorem prostrčil ruku a okno otevřel. Spustil se však alarm, a tak zloděj z místa utekl, aniž by do prodejny vstoupil. Škoda na poškozených věcech byla více než tisíc korun. Tím ale lupičova cesta neskončila.

Pouta, zatýkání - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock