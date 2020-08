Lidová moudrost praví, že na dobré oči je nejlepší mrkev. Je to pravda? Jaké potraviny jsou pro náš zrak prospěšné?

Mrkev je určitě zdravá a očím prospívá díky obsahu beta-karotenu. Nicméně dioptrie, šedý zákal ani další oční vady či onemocnění v žádném případě nevyléčí. S tím je opravdu potřeba zajít k očnímu lékaři. Pro výživu očí je kromě mrkve dobrý také třeba špenát, kapusta či brokolice, což jsou potraviny bohaté na lutein a zeaxantin. Tyto antioxidanty chrání oči před věkem podmíněnou makulární degenerací, tedy postižením tzv. žluté skvrny (centrální části oční sítnice). Losos zase dodá omega-3 mastné kyseliny, které mají pozitivní vliv na funkci sítnice a také potlačují syndrom suchého oka. Ořechy jsou skvělým zdrojem vitaminu E, který chrání oči před volnými radikály.

Mnoho lidí řeší dilema: brýle, nebo laserové operace. Je takový operační zákrok skutečně navždy, nebo se zrak zase časem zhoršuje?

Oko je živý orgán. Není tedy možné stoprocentně zaručit, že se dioptrie po zákroku znovu neobjeví. Proto dáváme pacientům na laserové operace doživotní záruku, a pokud se u nich nějaké dioptrie objeví, provedeme dokorekci oční vady zdarma. Dochází k tomu asi u pěti procent našich pacientů.

Lidé v tzv. nejlepším věku začínají ztrácet zrak. Potřebují často jak brýle na dálku, tak i na čtení. Dají se operativně vyřešit obě vady najednou?

Přibližně po čtyřicátém roce života začne oční čočka ztrácet svoji pružnost a hůře zaostřuje. Říkáme tomu ztráta akomodace, kdy není schopná rychle přeostřit z dálky do blízka a naopak. Tuto oční vadu, která se jmenuje presbyopie, česky vetchozrakost, umíme vyřešit metodou PRELEX – presbyopická výměna čočky s implantací trifokální nitrooční čočky. Ta zlepšuje vidění na čtení, na střední vzdálenost – třeba na počítač – i do dálky a v oku zůstává natrvalo. Pacienti po PRELEXu si nejvíce pochvalují, že konečně neztrácejí čas hledáním brýlí na různé činnosti. A ženy jsou často rády, že se zbaví čtecích brýlí, které mnohé považují za znak stáří.

Častou obavou potenciálních pacientů je pooperační bolest. Oči jsou přece jen bránou do duše. Můžete nám říct, jak to po operaci opravdu vypadá?

Během operačního zákroku je oko znecitlivěno speciálními kapkami, takže operace nebolí a trvá přibližně 15 minut, po operaci odchází pacient domů. Všem doporučujeme následujících několik hodin prospat nebo alespoň odpočívat. Druhý den na kontrole pacienti někdy mluví o pocitu pálení či řezání, ale ne o bolesti. Mnozí z nich nám také říkají, že se operace báli úplně zbytečně. Už první den po ní je vidění operovaného oka v podstatě normální.

Jaké jsou aktuální novinky v oblasti operativních zákroků?

V oblasti refrakční chirurgie je nejmodernějším zákrokem ReLEx SMILE (u nás NeoSMILE 3D), kdy je pomocí femtosekundového laseru odstraněna oční vada, jako je krátkozrakost nebo astigmatismus. Jedná se o šetrnou a bezpečnou laserovou metodu, která kombinuje výhody povrchového i hloubkového postupu. Dioptrie jsou odstraněny bez většího zásahu do oka, což urychluje rekonvalescenci.

V oblasti nitrooční chirurgie se v současnosti začal využívat i tzv. 3D zobrazovací systém. To zní jako sci-fi. Co si pod tím máme představit?

S 3D zobrazovacím systémem vidí celý operační tým na velkoplošné obrazovce, na co přesně se chirurg dívá a co během operace provádí. Schopnost zobrazit chirurgické pole na obrazovce se zpožděním pouze 90 milisekund dovoluje chirurgovi operovat pozorováním obrazovky monitoru bez toho, aby se díval do oka přes mikroskop. Tento způsob operace vyžaduje perfektní prostorové vidění a výbornou koordinaci oko–ruka. Zobrazení 3D zvyšuje stupeň rozlišení a chirurgovi umožňuje vidět i sebemenší detaily sítnice.

V současnosti se výrazně zvyšuje počet refrakčních nitrooční zákroků u lidí středního věku, kteří se chtějí zbavit závislosti na brýlích.

Ano, provádíme u nich výměnu jejich čočky za čočku tříohniskovou, která jim umožní vidět bez brýlí na dálku, na střední vzdálenost – počítač – a do blízka na čtení.

Jak pečovat o zrak, aby vydržel co nejdéle v dobré kondici, jaké zásady dodržovat a čemu se vyhnout?

Kromě genetiky má na zrak vliv spousta dalších faktorů. Důležitou roli hraje věk, různá celková onemocnění, např. cukrovka, a s nimi spojené dlouhodobé užívání některých léků, ale také životní styl. Oči negativně ovlivňuje kouření či užívání návykových látek. Vliv má určitě i složení jídelníčku. Některé faktory ale ovlivnit nemůžeme, proto je dobré pravidelně chodit na preventivní prohlídky.

Doc. MUDr. Šárka Skorkovská

Primářka Oční kliniky NeoVize Brno. Specializuje se na operace šedého zákalu, léčbu sítnice, operace a léčbu zeleného zákalu, chirurgické odstraňování dioptrických vad, operace odchlípení sítnice či vyšetření šilhání u dospělých.