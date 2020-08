Evropská komise podepsala smlouvu s firmou Gilead na remdesivir zatím pro asi 30 000 pacientů. K dispozici pro členy EU a Británii bude od srpna.

Lék remdesivir americké společnosti Gilead.

Remdesivir vyvinul tým americké firmy Gilead Sciences vedený Čechem Tomášem Cihlářem původně na nemoc ebolu; podle letošních studií ale preparát pomáhá i při zotavování z nemoci covid-19. Evropská komise ho jako první lék na tuto nemoc podmínečně povolila 3. července poté, co to po zrychleném hodnocení přínosů a rizik doporučila Evropská léková agentura (EMA). Povolen je pro pacienty starší 12 let se zápalem plic, kteří potřebují dodatečné dávky kyslíku.