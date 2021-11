Měly by se očkovat děti v žákovském věku?

Ano. V USA to podporují jak zdravotnické orgány, tak lékařské společnosti. Přestože virus bývá závažnější u dospělých, covid i mezi dětmi již způsobil spoustu utrpení, kterému šlo předejít. Ve Spojených státech byla nákaza diagnostikována asi u 1,9 milionu dětí ve věku pět až jedenáct let. Asi 8300 jich muselo být hospitalizováno, třetina z nich potřebovala intenzivní péči. Doposud bylo v této věkové kategorii v USA ověřeno 94 úmrtí. Do těchto statistika nejsou ale započteny vážné komplikace spojené s multisystémovým zánětlivým syndromem, který může zasáhnout dítě i několik týdnů poté, co se i z mírné infekce covidem zotaví. Očkování také umožní bezpečně obnovit školní a společenské aktivity.

Jsou dávky pro děti stejně velké, jako dávky pro dospělé?

Ne. Děti v tomto věku dostanou třetinu dávky podávané dospívajícím a dospělým: 10 mikrogramů v dávce pro dítě ve srovnání s 30 mikrogramy na injekci pro všechny starší 12 let. Stejně jako všichni ostatní dostanou mladší děti dvě dávky s třítýdenním rozestupem.

Jaká je účinnost?

Studie prokázala, že dětská vakcína Pfizer má téměř 91procentní účinnost pro prevenci symptomatické infekce. Očkovaným dětem se vyvinuly hladiny protilátek stejně silné jako u dospívajících a mladých dospělých, kteří dostali silnější dávku.

Jaké má vakcína nežádoucí účinky?

Z výsledků studie vyplývá, že se dětem po injekcích objevovala bolest v místě vpichu nebo únava. Oproti kategorii 12 až 17 let ale měly menší pravděpodobnost, že dostanou horečku. Studie se zúčastnilo celkem 4 600 dětí, z nichž 3 100 dostalo vakcínu, zbytku bylo podáno placebo. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) žádné bezpečnostní obavy nepotvrdil.

A co vzácné nežádoucí účinky?

V USA už byly bezpečně podány desítky milionů dávek lidem starším 12 let. Doposud byl identifikován jeden velmi vzácný závažný vedlejší účinek: srdeční zánět. Tyto ojedinělé reakce se objevily většinou u mladých mužů a dospívajících chlapců, obvykle po druhé dávce s tendencí rychlého zotavení. Přičemž přímá covidová infekce podle lékařů může způsobit mnohem závažnější zánět. Podle jedné z teorií hrájí v těchto vzácných případech roli mužský pohlavní hormon testosteron a puberta. A to je částečně i důvod, proč odborníci očekávají, že jakékoli riziko pro děti bude ještě nižší.

Může se moje dítě současně očkovat i proti chřipce?

V USA ano. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ve svém stanovisku uvedlo, že lze vakcínu proti covidu kombinovat s očkováním proti chřipce při jedné návštěvě. To v USA platí i pro další běžná očkování, které může dítě – nebo kdokoli jiný – vyžadovat.

Co když mému dítěti bude už brzy dvanáct?

CDC uvedla, že děti by měly dostat dávku, která je správná pro jejich věk v den očkování. Pokud tedy dítě dostane dávku 10 mikrogramů pro první injekci a poté dosáhne 12 let, druhá dávka by měla mít už 30 mikrogramů.

A není lepší počkat, až mu bude dvanáct?

Pediatři potvrzují, že se očkování nemá odkládat. Dávka určená pro děti v této věkové skupině je účinná!

Je riziko závažného průběhu nákazy u některých dětí vyšší?

Téměř 70 procent hospitalizovaných dětí ve věku pět až jedenáct let mělo současně i jiné zdravotní problémy, včetně obezity nebo astmatu. Existují ovšem případy těžkého průběhu u jinak zdravých jedinců. Vzhledem k hlubokému sociálnímu, duševnímu a vzdělávacímu dopadu, který má pandemie především na mladé a děti, americké zdravotnické úřady jasně řekly, že všechny děti by měly být očkovány.

Co když moje dítě již covid prodělalo?

Podle amerických autorit by i přesto mělo být očkováno, a to jakmile se uzdraví. Předchozí infekce sice poskytuje určitou ochranu proti další nákaze, ale imunita nemusí být vždy dostatečně silná. Záleží i na tom, jak vážně byl dotyčný nemocný i jak dávno. Studie u dospělých zjistily, že očkování po infekci výrazně zvyšuje ochranu před infekcí.

Je vakcína od Pfizeru pro děti jediná možnost?

V USA prozatím ano. Vakcína od Moderny se zatím stále ještě testuje. Navíc není dostupná ani pro Američany mladší 18 let. Několik dalších zemí používá jiné druhy vakcín u malých dětí. Například v Číně právě zahájili očkování tříletých dětí.

Jak je to s očkováním pro děti mladší pěti let?

Už se to blíží. Společnosti Pfizer i Moderna již několik měsíců testují nízké dávky u kojenců a předškoláků.