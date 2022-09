„Po našem příjezdu jsme vlka naložili a odvezli na důkladné veterinární vyšetření do veterinární ambulance v Karlových Varech – Dvorech. Tam mu byla věnována opravdu perfektní péče. Po vyšetření nebylo zjištěno nic závažného. Bohužel se ale zatím vlček nemůže postavit na zadní nohy. To může mít za příčinu otok, který tlačí na míchu. Doufejme, že brzy odezní, a on se bude moci vrátit do přírody,“ uvedl hned po výjezdu Vladimír Tomáš Smolík, vedoucí bublavské záchranné stanice. Bohužel se ukázalo, že tak jednoduché to nebude. Vlk musí na operaci. „Je na tom už o něco lépe, ale spíš jen polehává a odpočívá. Dostal výživu, nemá nic zlomeného,“ řekl včera Smolík. „Veterinář Michale Houtke se o něj se svým personálem výborně postaral a udělal vše potřebné pro jeho zatím částečné uzdravení. Musí ještě na ortopedickou kliniku, čeká ho operace levé kyčle. Potom se uvidí. Snad zase bude skákat přes kaluže. Vím, že mu všichni držíte tlapky, moc a moc děkuji nejen já, ale určitě i ta zvířecí duše,“ konstatoval. Lidé se osud vlka zajímají. Do Drosery stále chodí zprávy s dotazem na jeho zdravotní stav. „Moc děkujeme za projevenou starost. Podařilo se nám zajistit jeho operaci na pražské klinice, kam vlka budeme transportovat v úterý,“ dodal včera Smolík. Lidé také začali přispívat záchranné stanici na vlkovu léčbu a operaci. „Neváhal jsem a finančně jsem léčbu podpořil,“ řekl jeden z dárců, Darren Smith z Kraslic.