Zpěvák Marek Ztracený ze Železné Rudy si přidá na poličku ke svým cenám další. Konalo se totiž předávání cen OSA a on získal hned dvě.

Marek Ztracený a jeho ceny. | Foto: Facebook Marka Ztraceného

Byl oceněn jako nejúspěšnější autor populární hudby a nejúspěšnější textař. „Jsem rád, že to co dělám, dává smysl. Nakoplo mě to k dalšímu skládání. Díky patří všem okolo mně. Každá cena je i vaše vizitka. Taky díky všem, kdo mi pomáhá moje písničky přenést až k posluchačům, takže všem rádiím a televizím. A jakkoliv mám z každé ceny vždy velkou radost, tak největší ocenění je to, když se moje písně líbí lidem,“ okomentoval ceny zpěvák.