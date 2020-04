Tři prodejci se v pondělí ráno postavili na klatovské náměstí. Dvě zahradnictví a prodejkyně koření využily toho, že vláda od pondělka povolila farmářské trhy.

„Samozřejmě jsme to uvítali. Tři měsíce práce a poprvé domů povezeme peníze. Veřejnost si nás našla, myslím, že na to lidé čekali, stejně jako my,“ řekl Deníku Jaromír Tomeš z klatovského zahradnictví Ivany Tomešové. Právě u obou zahradnických stánků se tvořily dlouhé fronty. „Nakoupila jsem květiny. Je moc dobře, že už se trhy mohou konat,“ pochvalovala si Marie Pavelcová ze Švihova. Ne všem ale byl velký zájem o trhy po chuti. „Mějte rozum. Dodržujte rozestupy a neriskujte,“ křičela jedna z kolemjdoucích žen na nakupující. Ti se ale snažili bezpečnost zachovávat. „Většina zákazníků je rozumných a pro ochranu zdraví dělají, co mohou,“ potvrdil Tomeš.

Znovuotevřít v pondělí mohly provozovny řemesela příbuzné obory, mezi které patří například švadlena, sklář, kameník, obuvník či psí salony, dále farmářské trhy, autobazary a autosalony. Konat se mohou také venkovní tréninky profesionálních sportovců nebo svatby do deseti lidí.

V Plzni je na tento týden naplánováno osm svateb. „Aktuálně evidujeme jeden obřad v pátek a sedm v sobotu na radnici. Nicméně pracovníci matriky teď řeší, zda snoubenci, kteří měli termín, budou chtít svatbu za podmínek, které určil stát. Čísla se tak mohou měnit,“ uvedla Lucie Bauerová za třetí plzeňský obvod, který má žádosti o uzavření manželství v Plzni na starosti.

Po měsíci začaly fungovat autosalony a autobazary. „Museli jsme pozměnit prodejní proces – zákazníky se snažíme objednávat on-line nebo telefonicky. Dbáme na dodržování času objednání, abychom minimalizovali počet lidí v provozovně,“ sdělil Miroslav Bláha, obchodní ředitel Autocentra Jan Šmucler. „Informujeme zákazníky, že musí dodržovat dvoumetrové odstupy, na provozovně máme k dispozici dezinfekci, personál má nasazené rukavice, roušky. A po předváděcích jízdách samozřejmě každý vůz vydezinfikujeme,“ dodal Bláha.

Podobná opatření zavedli i další prodejci. „Servisní technici a prodejci jsou odděleni dvoumetrovou ochrannou zónou. Prostory pravidelně dezinfikujeme. Kávu a občerstvení zákazníkům zatím neposkytujeme, protože nesmíme,“ vysvětlil ředitel Auto CB Ivo Hörner.

V centru Rokycan se v neděli dočkal otevření provozovny písmomalíř Karel Florián. Optimismem zatím nehýří. „Přes měsíc jsme fungovali jen prostřednictvím internetu. Odhaduji, že zakázky spadly zhruba o sedmdesát procent,“ řekl. Podnikatel přiznal, že ve tříčlenném týmu to na mzdu nestačilo a musel sáhnout do úspor. Od pondělí zákazníci opět chodí do Komenského ulice. S dodržením všech opatření včetně bezpečného odstupu a vybavení dezinfekcí, majitel instaloval i ochranné sklo při styku s klienty. „Osobní kontakt už nám scházel, což pochopitelně kvituji. Ale počítám, že ještě dva až tři týdny to bude slabší. Lidé obracejí každou korunu,“ dodal Florián.

Ihned plno naopak měly hned v neděli některé psí salony. „Zájem o naše služby je velký, lidé chodí se psy od rána. Mám plno až do konce příštího týdne,“ uvedla Eva Durasová, majitelka psího salonu Eva v Plzni.

U všech nově otevřených provozoven platí stejná pravidla jako u dříve otevřených zařízení. Lidé musí mezi sebou udržovat vzdálenost alespoň dva metry. Na místě musí být dostupná dezinfekce rukou a rukavice. V provozovnách platí i nošení roušek či respirátorů.