Život bývalé zdravotní sestry a bývalého spojového mechanika, který se věnoval podnikovým telefonním ústřednám, je spojen se západočeskými Klatovy. Jaroslava se sice narodila v Plzni, ale ve městě pod Černou věží žije už od svých dvou let. Karel tam až na několikaletý pobyt v Domažlicích, kde žil s rodiči coby malé dítko, prožil celý život. A v Klatovech se také seznámili. „Kamarádka mě vytáhla do druhých tanečních. Já si říkala „panebože, tam budou samá ucha, co tam budeme dělat?“,“ vzpomíná ještě dnes s úsměvem paní Jaroslava. Vybavuje si, že tam skutečně byli jen samí mladíci, čestnou výjimkou byli dva tanečníci, z nichž jeden byl neznámý blonďák - její budoucí manžel. „Řekli zadejte se a on místo rovně k dívce stojící naproti němu se vydal přímo pro mě. No a už to spolu tancujeme 65. rok. Čtyři a půl roku jsme spolu chodili a teď koncem března jsme měli už 60. výročí svatby,“ popisuje seniorka, která tento týden oslavila 81. narozeniny. Její muž je o dva roky starší, příští týden mu bude 83.

Svatba jim utkvěla v paměti i po 60 letech. „Brali jsme se 24. března 1962 v hotelu Bílá Růže v Klatovech. Bylo nás tam tehdy třicet, příbuzní z obou stran. Měli jsme knedlíčkovou polévku, svíčkovou a večer byl ještě řízek. Vzpomínám si, že díky tomu, že číšník polil švagra Tondu, který se musel jít převléknout, jsme si i zatancovali. Tehdy živá hudba nebyla, ale on, když už byl doma, vzal s sebou gramofon a desky,“ líčí paní Jaroslava. „Manželský slib jsme na radnici obnovili před 10 lety, při 50. výročí, i letos při šedesátém. To jsme si oba přáli,“ doplňuje její životní partner.

Shodují se, že vždy žili skromně. Už bezmála půl století bydlí v paneláku v klatovském Podhůrčí. A jaký mají recept na šedesátileté manželství? Oba si vzali vzor ze svých rodičů, kteří měli bezproblémové a hezké vztahy. „Někdy jsme se samozřejmě také pohádali, ale nebylo to nic vážného, žádné následky to nikdy nemělo,“ uvádí pan Karel. „Samozřejmě nezbytná je tolerance. Dnes si ti mladí něco řeknou a hrrr, už jdou od sebe. A to je moc špatně. Musí spolu být v dobrém i zlém. My jsme si to slíbili v kostele a také jsme to vydrželi,“ říká paní Jaroslava. S manželem by se rádi dočkali alespoň platinové svatby, která se slaví po 70 společných letech.