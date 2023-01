Zatím co ráno silně sněžilo v okolí Poděbrad, na Mladoboleslavsku, Českolipsku a Liberecku, kde těžký mokrý sníh komplikoval dopravu a lámal větve stromů, západ Čech pokryl jen místy sněhový poprašek. "Postupně dnes bude sněžení ustávat, nejdéle by mělo sněžit na severu území, hlavně na horách. Do konce tohoto týdne čekáme celonoční mrazy. Další intenzivnější sněžení by mělo přijít v sobotu," dále uvádí ČHMÚ s tím, že kolik sněhu připadne upřesní předpovědi v příštích dnech.