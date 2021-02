V nedalekých Bukovanech vede cvičební kurzy, kde se svými klientkami a kolegyněmi připravovala projekt, na jehož konci je kalendář fotografií mladých žen se sportovní tematikou a citáty z její dílny. Celý výtěžek z jeho prodeje bude věnován plzeňské organizaci Maminy s rakovinou.

„Na projektu se podílely ,takzvaně obyčejné ženy, které navštěvují moje kurzy anebo jsou samy instruktorkami. Na fotografiích jsou i dvě kolegyně z věznice Kynšperku nad Ohří, všechny pracujeme na oddělení výkonu trestu,“ říká Majerníková.

Její kolegyně Klára obléká při nástupu do služby uniformu a plní úkoly při výkonu dozorčí služby, Markéta se věnuje terapeutické práci s odsouzenými a Berta připravuje odsouzené na výstupním oddělení pro život po propuštění.

„Projekt by nebylo možné takto realizovat bez spolupráce a pomoci fotografa Zdeňka Hladíka, Veroniky Weinfurterové, která poskytla prostory ve svém pohybovém studiu ve Františkových Lázních ani vizážistek Nikol a Kristýny Mikešových. Nikdo z nich si nedělá nárok na honorář,“ konstatuje Majerníková. Příprava kalendáře se protáhla kvůli proticovidovým opatřením, ale už putuje do tisku a zájemci si ho mohou objednat u Berty Majerníkové na telefonním čísle 731 526 336 nebo na webových stránkách: bertymajer.webnode.cz.

Focení museli stihnout v provizorním ateliéru za jeden den. Bylo to v prosinci během chvilkových uvolnění opatření vlády. „Byla tam však příjemná atmosféra a moc jsme si to užívali.Holky stály poprvé před profesionálním fotografem a přesto se nebály, naopak. Úžasné byly i vizážistky a samotný fotograf, prostě příjemný den,“ říká Majerníková.

Spolek Maminy s rakovinou si iniciátorka vybrala záměrně.

„Nápad jsem nosila dlouho v hlavě. A když jsem viděla na internetu Maminy s rakovinou a přestavila si, že výtěžek z kalendáře půjde jim, šla jsem do toho. To mě nakoplo. Moje maminka totiž umřela na rakovinu a na podobně nemocné ženy by se nemělo zapomínat,“ dodala Majerníková.

Spolek je mladá organizace, první svého druhu v České republice, která pomáhá onkologicky nemocným maminkám napříč všemi druhy nádorových onemocnění, včetně těch méně známých či vzácných.