Šestnáct let stará záležitost tehdy budila emoce nejen v regionu. Plán na vybudování štítu proti hrozbě jaderného útoku z Íránu sledoval doslova celý svět a představitel vesničky se chopil šance. „Já jsem Honzovi fandil. Vždyť v lednu 2007 Američané plán představili a hned v březnu Neoral uspořádal referendum, kde jsme radar rezolutně odmítli,“ vyjádřil se v pondělí starší muž, který si přál zůstat v anonymitě: „Obec to už tehdy rozdělilo a od té doby se dohromady nedala. Vznikly tu dva nesmiřitelné tábory a loni na podzim jsme ani nesestavili kandidátky pro komunální volby. Zkusíme to napravit teď v sobotu.“