Jak dále uvedl, v letech 1974-81 byly na Žatecku sbírány vývržky sov pálených. Při jejich zpracování byly nalezeny pozůstatky malého druhu myšice. „Porovnáním s lebkami myšice malooké, jediného tak malého druhu ve střední Evropě, byla zjištěna určitá podobnost. Na základě těchto zjištění byla myšice popsána Vladimírem Vohralíkem v roce 2002 jako nový poddruh. A kdo jiný by měl nést jméno největšího Čecha než jediný český endemický obratlovec,“ zdůraznil Peš.

„Po Cimrmanovi už bylo nazváno leccos. Jsou to například školy, ulice a mnoho dalšího. Pomalu nás začalo hlodat, že pojmenování čehosi po Cimrmanovi končí a najednou přijde Plzeň a její hlodavec,“ řekl Svěrák.

