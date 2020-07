Stavba druhé části západního okruhu, který propojí plzeňskou čtvrť Bory se Severním Předměstím a výpadovkou na Karlovy Vary, byla včera oficiálně zahájená. Významná stavba za téměř dvě miliardy korun ulehčí dopravně přetížené Plzni a měla by být hotová nejpozději do února roku 2023.

Na trase budoucího obchvatu už byly zdemolovány veškeré objekty, vykácené dřeviny a byla vybudovaná provizorní komunikace mezi Chebskou ulicí a Křimicemi. V současné době stavitelé pracují na přeložkách distribučního zařízení pro dodávku elektřiny.

Podle náměstkyně zastupující hejtmana Marcely Krejsové se jedná o největší, nejdražší a nejkomplikovanější stavbu, kterou kdy Plzeňský kraj realizoval. „Finančně se na ní podílí také město Plzeň nejen výstavbou svých vlastních souvisejících objektů, ale zejména majetkovou přípravou, stavebním a územním řízením a projektovou dokumentací,“ popsala Krejsová s tím, že Evropská unie přispěla dotací ve výši 1, 54 miliardy korun.

Myšlenka postavit obchvat na západním okraji Plzně se objevila již v 90. letech. „Je nutné říci, že více než třicet let po sametové revoluci stále ještě nemáme odstraněná špatná dědictví komunistického režimu. Tato stavba je výsledkem toho, jak komunismus dopravně zdevastoval Plzeň. Klíčové komunikace tu totiž vedou přes centrum města a těžká tranzitní doprava tak projíždí skrz naskrz Plzní. Tuto věc jsme zdědili a v tento okamžik ji začínáme symbolicky odstraňovat,“ řekl na zahájení primátor Plzně Martin Baxa.

Na západní okruh by měli řidiči vyrazit oficiálně v únoru 2023, podle Zdeňka Pilíka, zástupce společnosti Berger Bohemia, která společně s Metrostavem stavbu zhotovuje, by mohl být obchvat dokončený s předstihem, a to do konce roku 2022. „Celý tým se bude snažit a dělat vše proto, aby stav-ba probíhala bez komplikací, problémů a rovněž bez negativního ovlivnění občanů a dopravy v maximální možné míře, a byla dokončená kvalitně,“ sdělil Pilík.

Stavba západního obchvatu započala už v roce 2009 nultou etapou, kdy byl za 174 milionů korun vystavěn kruhový objezd na Borských polích. Na ní navázala etapa první, při níž byla od září 2012 do září 2014 za téměř miliardu korun vybudována komunikace od Domažlické ulice do Křimic.