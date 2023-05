Roklanská chata byla na popud Klubu československých turistů pro veřejnost otevřena roku 1937. Milovníci přírody ji vyhledávali, ale po 2. světové válce se ocitla v zakázaném pohraničním pásmu a sloužila pohraničníkům. V roce 1991 ji dostal do péče nově vzniklý NP Šumava, který ji opravil. Dostat se k ní ale není pro české turisty snadné. Jít k ní je z české strany legálně možné pouze v rámci programu Průvodci divočinou. Od 15. 7. do 15. 11. se tam dá dostat mimo klidová území z německé strany při využití tzv. hraničního chodníku.

Loni správa národního parku potvrdila, že chce chatu zbourat. „Postupem času se v dřevěných částech rozšířila dřevomorka, která nebyla nijak sanována, a společně s neužíváním objektu se jeho stav stal stavebně kritickým. Demolice je nevyhnutelná. Objekt je nebezpečný každému, kdo do něj vstoupí. A míra rizika každým rokem roste,“ řekl tehdy Deníku mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Proti zbourání se ale zvedla velká vlna odporu. Nesouhlasil s ní nejen Klub českých turistů (KČT), ale i tisíce milovníků Šumavy, starostové i další politici. Např. senátor Tomáš Jirsa byl iniciátorem petice proti zbourání, kterou podepsaly tisíce lidí. „Je potřeba si uvědomit, že Roklanská chata je posledním existujícím dokladem nejvýše položené celoročně obývané horské chaty na Šumavě (1185 m n. m.), posledním dokladem osídlení Podroklanské mýtiny spolu se zbytky Podroklanské nádrže a také posledním dokladem rozvoje turistického ruchu v této centrální části Šumavy v období první republiky. Většina dalších zdejších chat (např. Juránkova chata pod Svarohem, chata na Můstku, Stateček pod Ostrým, Hálkova chata u Vydry) byla již v minulosti zničena,“ psal loni v srpnu předseda KČT Jiří Homolka řediteli NP Šumava Pavlu Hubenému a žádal o převod do vlastnictví KČT. Pochopení nenašel, Hubený mu odepsal, že chata turistům nikdy nepatřila a že správa parku nemůže KČT tímto danajským darem obdařit. Uvedl také, že demolice je nutná.

Letos v lednu milovníkům Šumavy svitla naděje, že chata k zemi nepůjde. Stavební úřad Městského úřadu Kašperské Hory totiž zamítl šumavskému parku žádost o demolici objektu. „Ze stavebního zákona může o demolici žádat pouze vlastník a správa národního parku dle našeho názoru neprokázala, že je vlastníkem Roklanské chaty. Stavba není zapsaná v katastru, je tam zapsaný pouze pozemek. Proto jsme žadatele žádali, aby doložil, že je skutečně vlastníkem. Dodané listiny dokládaly vlastnictví k původní hájence, nikoli chatě,“ vysvětlil Deníku vedoucí stavebního úřadu Jan Eger.

„Rozhodnutí nás potěšilo, protože jsme usilovali o to, aby chata byla zachráněna. Zamítnutí žádosti o demolici bereme jako první krok,“ reagoval na informaci místopředseda KČT Ladislav Macka. Dodal, že věří, že se podaří objekt zrekonstruovat, přičemž nevyloučil, že by se na tom finančně mohl podílet i KČT. „Teď se tam sice nesmí, ale bývala tam cesta a myslím, že jednou tam zase bude a lidé se tam vrátí, mají právo vidět přírodu,“ dodal Macka.

Jenže veškeré naděje se nyní obrátily v prach. Park se odvolal ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje (KÚPK) a ten již vydal rozhodnutí, které turisty nepotěší. „Krajský úřad vrátil záležitost stavebnímu úřadu do Kašperských Hor, který řekl, že chatu nelze zbourat, neboť nejsou dojasněny vlastnické vztahy. Krajský úřad ale tvrdí opak, vlastnické vztahy jsou podle něj jasné a z pohledu krajského úřadu je vlastníkem Správa Národního parku Šumava, tudíž správa může chatu zbořit,“ informovala Deník ve čtvrtek mluvčí KÚPK Helena Frintová. Doplnila, že stavební úřad musí na základě rozhodnutí KÚPK dořešit některé náležitosti, a sice to, že správě národního parku chybí stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody. Jde totiž o ptačí oblast, chata se nachází ve zvlášť chráněném území.

Podle mluvčího NP Šumava Jana Dvořáka ale tento důležitý dokument mezi dokumentací nechybí. „Stanovisko dotčeného orgánu máme, stavební úřad v Kašperských Horách ho měl od počátku k dispozici. Jak je možné, že o něm odvolací orgán nevěděl, netušíme,“ prohlásil Dvořák s tím, že toto stanovisko říká mimo jiné, že demolice může proběhnout v období od 1. srpna do 30. října, kdy bude tetřev hlušec nejméně rušen.

Teď už by se podle Dvořáka měly pohnout ledy. „My jsme si stěžovali i na průtahy řízení a krajský úřad ve svém rozhodnutí potvrdil, že stavební úřad vše zbytečně protahoval, takže očekáváme, že by měl teď rozhodnout v řádném termínu. Předpokládáme, že bychom měli mít rozhodnutí nejpozději do konce května. Demoliční výměr by měl být na základě stanoviska krajského úřadu vydán, ale můžeme to samozřejmě jen předpokládat. Pokud se tak stane, okamžitě vypíšeme výběrové řízení na firmu, která demolici provede,“ uzavřel Dvořák s tím, že pokud vše vyjde, půjde chata k zemi ještě letos.