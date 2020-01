Předposlední den v roce 2019 zahájil sezonu železnorudský Špičák, kde panují od té doby stejné podmínky. Lyžuje se stále na jedné hlavní sjezdovce v kombinaci horního úseku trojky Slalomové a dolní části dvojky U zalomeného, kde je v průměru 30 centimetrů sněhu. K dispozici je též lyžařské hřiště s pohyblivým kobercem pro nejmenší děti před chatou Blaženka využívané lyžařskou školou. „V prvních dvou dnech sezony 30. a 31.prosince byla návštěvnost okolo 700 lidí denně, což považuji za optimální počet lyžařů vzhledem ke kapacitě jedné otevřené tratě. Na Nový rok u nás lyžovalo cca 400 lidí,“ uvedl ředitel areálu Vladimír Kasík.

V posledních dnech tam panuje inverzní typ počasí, takže jasno a slunečno doprovázejí plusové teploty. Změna s možným sněžením se očekává s nástupem víkendu.

Každý den má otevřeno lyžařská škola, půjčovna, servis lyží a všechna gastro zařízení. Lanovka na vrchol Špičáku je v provozu od 8.30 do 16 hodin.

DALŠÍ AREÁLY

Na Železnorudsku si zajezdíte také v areálu Nad Nádražím, kde nabízejí i večerní lyžování. V omezeném provozu funguje i areál Samoty a Alpalouka. Za sněhem si můžete vyjet pomocí lanovky i na Pancíř.

Zasněžování pomáhá i areálům v nižších polohách. Od Silvestra se jezdí na části sjezdovky v lyžařském areálu v Nýrsku, kde je nyní v provozu dětský vlek. „Dále zasněžujeme, takže si myslím, že bychom už během příštího týdne mohli mít v provozu celou sjezdovku. Aktuální situaci mohou návštěvníci případně sledovat na nové webkameře, kterou jsme nechali instalovat,“ řekl provozovatel nýrského areálu Milan Koryťák.

Sněžná děla mají spuštěná i v Kašperských Horách, ale tam spuštění provozu plánují až na příští víkend, pokud vydrží mrazivé teploty.

NA BĚŽKY NA MODRAVU

Pro příznivce běžek zatím ještě není situace příliš příznivá. Upravené stopy jsou zatím jen na Modravě, a to v délce 19, 1 km. Ve středu byly upraveny trasy Modrava – Březník – 7,5 km, Na Ztraceném – Ptačí nádrž – Černohorská nádrž – Modravský most – 4,2 km, Ptačí nádrž – Černá hora – Pramen Vltavy – 5 km. Na těchto trasách je již místy vytáto, ale zatím nejde o velké plochy. Trasy jsou upravovány na klasiku.

POČASÍ NEPŘEJE

Na lepší podmínky to nevypadá ani v následujících dnech, kdy má sice sněžit, ale zase se oteplí. „Ve čtvrtek spadly teploty v Plzeňském kraji až k mínus devíti stupňům. Tuto hodnotu jsme naměřili v Plzni, Klatovech, Stříbře a Tachově,“ uvedla Zuzana Šmrhová z Českého hydrometeorologického úřadu. Od pátku už ale meteorologové předpokládají teploty kolem nuly. „V pátek bude pršet, déšť ale poté přejde ve sníh hlavně ve vyšších polohách a na horách. Na Šumavě by mohlo místy připadnout až deset centimetrů,“ doplnila meteoroložka s tím, že během nedělního odpoledne do zhruba nedělního večera by mělo začít znovu pršet. „V pondělí přibude oblačnost a v nížinách očekáváme teploty nad nulou,“ uzavřela.