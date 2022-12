„Areál se stavěl před 27 lety svépomocí a stál od projektu až po výstavbu 250 tisíc korun. Většinu materiálu jsme měli z Akcí Z, lidé nás podporovali. Dnes po bezmála třech desetiletích zařízení stále funguje, ale je to prostě stará „trampská osada“. Nutně potřebuje zmodernizovat a rozšířit. Po tolika letech služby potřebujeme dnes určitě větší voliéry i ošetřovnu a zázemí, včetně sociálky a šatny, tak abychom splňovali nové směrnice i nároky a mohli dalších 30 let fungovat,“ řekl Deníku Makoň.

Dodal, že snem plzeňských ochránců přírody bylo nadělit si k 30. výročí DESOP, které oslavili v pátek 2. prosince, úplně nový areál. Myšlenka se zrodila už před třemi lety, nová stanice měla vzniknout na zelené louce, zhruba půl kilometru od té současné. Zpracována už byla i studie. „Bylo by to prvotřídní zařízení, vycházející z našich dlouholetých zkušeností. Jenže to bylo v době blahobytu. Přišla první a druhá vlna covidu, válka na Ukrajině a je jasné, že projekt je nereálný, dnes to nikdo za třicet, čtyřicet milionů nepostaví,“ uvedl Makoň.

Jedinou možností tak je rekonstrukce a rozšíření stávajícího zařízení v Zábělské ulici, kde se měla stanice rušit. To by spočívalo v tom, že současné dřevěné objekty nahradí nově zděné, o trochu větší. „Budou dva, bude tam sociálka, provozní místnost, sklad, venkovní expozice, ošetřovna, sklad krmení, dílna. Se zelenou střechou, v zeleni. Vedle ve svahu by byly voliéry,“ vysvětlil Makoň. Dodal, že stanice stojí na pozemku, který byl městský, ale letos odsouhlasili plzeňští zastupitelé jeho převod na DESOP za symbolickou jednu korunu. Vše tak vypadalo bezproblémově.

Jenže přišlo zásadní ale…

„Najednou jsme zjistili, že i když je zařízení zkolaudované a 27 let funguje, jsme podle územního plánu v tzv. zeleni. Takže stanici nemůžeme rozšířit. Už minulé vedení magistrátu jsem žádal o mimořádnou změnu územního plánu. Věřil jsem, že se to bude řešit zároveň s Carimexem, ale to se nestalo. Teď jsem tedy žádal nové vedení města, ale je otázkou, jak dlouho budu na změnu čekat, může to být i roky. A bez toho mi nikdo nedá stavební povolení natož pak nějaké peníze. Takže my budeme mít letos připravený projekt, ale na stavební povolení nedosáhneme a bez něj se nehneme z místa. A stále dokola,“ posteskl si Makoň.

Rekonstrukce a rozšíření by se podle Makoně měly vejít do 15 milionů, z toho 12 či 13 by mohly být evropské peníze, zbytek by musel doplatil DESOP s Plzní. „Vnímáme potřebu vybudovat záchranné stanici nové zázemí a hledáme pro to řešení, protože je zapotřebí najít souznění s územním plánem. Záchrannou stanici podporujeme 30 let, ale co se týče financování rekonstrukce, bylo by dnes předčasné hovořit o konkrétní částce,“ uvedl k tomu náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar.

Co dělá DESOP?

Karel Makoň, záchranná stanice živočichů v Plzni, která už nutně potřebuje rozšířit, a někteří z jejích pacientů.Zdroj: DESOP PlzeňJde o odborný servis, a to pro volně žijící druhy zvířat i jejich lidské sousedy. DESOP se stará o volně žijící druhy živočichů. Má tři zásadní projekty. Za prvé provozování záchranné stanice živočichů. Za druhé druhovou ochranu, což je prevence poraňování zvířat, ale i zlepšování jejich prostředí pro život, aby populace v přírodě byly silné, stabilní a jeden poraněný jedinec nehrál roli. Patří sem třeba jednání s energetiky na zabezpečení sloupů, přechodně chráněné plochy, rezervace, rekonstrukce čapích hnízd, vyvěšování ptačích budek a další. Za třetí je to ekologická výchova.



„Jsme součástí Národní sítě záchranných stanic ČR, za 30 let existence jsme ošetřili tisíce zvířat, připsali si tisíce výjezdů a zásahů. Jen pro příklad – jen mně prošlo za tu dobu rukama přes čtyři tisíce labutí, které jsem ošetřoval, chytal, kroužkoval. Ročně teď ošetřujeme šest set až tisíc zvířat, podobný je i počet výjezdů, těch je ročně 400 až 700. Spravujeme třeba všechna čapí hnízda v západních Čechách. Dnes se navíc staráme i o druhy zvířat, s nimiž jsme se před 30 lety nesetkávali. Přibyl orel mořský, jeřáb popelavý, objevují se vlk, vydra, bobr, rys,“ popsal vedoucí DESOP Karel Makoň.