Příliv turistů zaznamenali na hradě Velhartice. „Pocítili jsme zvýšený zájem o oblast Šumavy. Do letošního října máme zatím přes 49 000 návštěvníků, ke stejnému datu loni jsme jich měli necelých 43 000. Je nutné si k tomu uvědomit, že letos v dubnu a květnu jsme museli mít zavřeno. Tento zvýšený zájem nás těší a všem návštěvníkům děkujeme za podporu v této zvláštní sezoně. Věříme, že v příštím roce se budeme moci potkávat za normálnějších podmínek,“ řekl kastelán hradu Velhartice Matěj Mejstřík.

REKORDNÍ ČERVENEC

Stejnou situaci zažívali i na Kašperku, i když tam je počet zkreslen tím, že nemají zpoplatněné nádvoří jako jinde. Čísla se tak týkají návštěvníků, kteří absolvovali některý z prohlídkových okruhů. „Co do návštěvnosti byl mimořádný červenec, kdy přišlo 18 276 lidí, ale i srpen s 15 361 návštěvníky a také září, kdy k nám zavítalo 5500 návštěvníků. Července je dokonce nejsilnějším měsícem za posledních deset let. Byla to pro nás výtečná zatěžkávací zkouška, v níž jsme obstáli. Denní maxima byla kolem 850 návštěvníků na prohlídkách,“ vyčíslil kastelán Kašperku Václav Kůs.

I tak se prý na návštěvnosti koronavir podepsal, především kvůli zrušeným květnovým a červnovým školním výletům, kterých byly domluveny desítky.

Vysoká zájem byl i o hrad Rabí. Právě tyto zmiňované hrady letos pořádaly i dvě společné akce na stejné téma v rámci Dnů Šumavského Trojhradí.

Další hrady a zámky v kraji na tom byly podobně nebo zůstávaly na stejné úrovni návštěvnosti jako vloni. Mnohé však zaznamenaly pokles, což je patrné i z čísel Národního památkového ústavu. Dle něj byla návštěvnost památek v Plzeňském kraji vloni od začátku sezony do konce srpna 248 442 a letos tomu bylo jen 189 593.

Návštěvnost si udrželi například ve Švihově. „Když vynechám květen a červen, tak o prázdninách a v září jsme měli návštěvnost pěknou. Dá se srovnat s loňským rokem, který byl pro nás rekordní. Jsme tak s letošním rokem spokojeni. Nakonec se sezona vydařila,“ sdělil kastelán hradu Lukáš Bojčuk.