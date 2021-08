Prominentním pacientem záchranné stanice ve Švermově ulici se stala vydra říční. Živočich, pro něhož museli ochránci přírody k Žebráku na Berounsku, což jen potvrzuje jejich rozsáhlý akční rádius.

Zachráněná vydra | Foto: Deník/Václav Havránek

Při procházce kolem potoka neunikl turistce pohyb doprovázený specifickým pískáním. „Žena si naštěstí věděla rady a okamžitě nás kontaktovala,“ sdělil šéf zařízení Pavel Moulis. Malý tvor však dal ošetřovatelům zabrat. Do mléka se mu příliš nechtělo, takže následovalo krmení v rybí podobě. Vydra dávala přednost kaprům i cejnům, jenže sama to nezvládala. Krmiči ze stanice si naštěstí věděli rady a postupně přidali jednodenní kuřátka. Vodní tvor, který se stal atrakcí pro desítky návštěvníků, se tudíž zotavil rychle a po necelém měsíci následoval jeho přesun ke znalcům přírody do Huslíku u Poděbrad. „Tady bude s další vydrou do jara a pak může být vypuštěn?“ dodal Moulis.