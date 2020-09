V letošních krajských a senátních volbách mohou lidé v karanténě a izolaci volit ve středu 30. září, a to na stanovených drive-in stanovištích z auta. K dispozici jsou na sedmi místech v kraji, tedy po jednom v každém okrese. Voliči, kterým byla nařízena izolace či karanténa v souvislosti s nákazou novým typem koronaviru, mohou také využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky v pátek 2. nebo v sobotu 3. října.

„Hlasování v drive-in centrech bude probíhat pouze ve středu 30. září 2020 od 7 do 15 hodin. Kdo se nebude moci dostavit autem, oznámí tuto skutečnost telefonicky do čtvrtka 1. října do 20 hodin na Krajský úřad. Ve dnech řádného termínu voleb k němu pak dorazí komise v ochranných prostředcích s volební urnou,“ vysvětlil vedoucí odboru vnitřních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje Jan Nový s tím, že lidé budou muset v drive-in centrech nějak doložit, že jsou v karanténě.

„Ať už smskou z laboratoře, vytištěným mailem nebo potvrzením od doktora,“ řekl. Většina drive-in center se bude nacházet v areálech Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. „Jen v okrese Plzeň-sever bude stanovištěm dětské hřiště v Třemošné a v Plzni areál DEPO2015,“ uvedl Nový. Na každém drive-in stanovišti bude připraven stan a čtyřčlenný tým v ochranných prostředcích, který převezme hlasovací lístek od voliče po jeho předchozí identifikaci z okénka vozu.

Komise se bude skládat z jednoho úředníka a tří zaměstnanců Armády ČR.

Lidé v karanténě, kteří nebudou moci volit z auta, se musí do 1. října ohlásit na telefonní číslo 377 195 562 nebo 377 195 486.