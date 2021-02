Vladimír Kecek (31) slouží už šestým rokem jako profesionální voják, je mechanikem u 142. praporu oprav v Klatovech. Ač se zdravotnictvím nemá žádné zkušenosti, když se hledali dobrovolníci, kteří pomohou v nemocnicích, neváhal a přihlásil se.

Klatovský voják Vladimír Kecek v přetížené chebské nemocnici. Pro Deník se vyfotil při poslední směně i s kolegou a sestřičkami. | Foto: Foto: archiv V. Kecka

„Chtěl jsem vidět pandemii z druhé strany, získat nové zkušenosti a především pomoci sestrám i všem dalším, kteří to mají momentálně hodně těžké,“ vysvětlil Kecek. Byl poslán přímo do jámy lvové - do nemocnice v Chebu, která je tak přetížená, že odtud museli být pacienti převáženi jinam.