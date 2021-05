Jedním z vojáků ze 150. ženijního bojového praporu, který strávil týden v Sušici, byl i S/Sgt. Arthur E. Boucher (1923-2003) z roty B. Pocházel z města Northborough ve státě Massachusetts.

Staff Sergeant Arthur E. Boucher s manželkou. | Foto: Michael Boucher (syn vojáka)

Do armády narukoval v březnu 1943, následoval tak svého otce, který se jako ženista zapojil do bojů v Evropě již během první světové války. Arthur v dospívání hodně lovil, aby si přivydělal prodejem kožešin, takže zacházení s puškou mu nečinilo potíže. Ještě než odjel do Evropy, oženil se v srpnu 1943 se svojí středoškolskou láskou Ruth. Na bojištích ve Francii ho pak zastihl telegram o narození dcery. Vzpomínal například, jak při odstraňování překážek z cesty nešlo pouze o uměle vytvořené zátarasy, ale také o mrtvé krávy, koně nebo německé vojáky. Vzpomínal i na to, jak byly vzácné suché a čisté ponožky. Přepírali je v helmě a zavěsili je do podpaží, aby uschly. Za zranění dělostřeleckou střepinou při překonávání řeky Sauer dostal Purpurové srdce. Několik kousků střepiny už mu v noze zůstalo, takže po zbytek života pípal, když procházel na letišti detektorem kovů.