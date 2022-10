Podle předsedy představenstva Škody Auto Klause Zellmera by rozhodnutí o umístění gigafactory mohlo padnout do konce roku. Kromě lokality u Plzně jsou podle něj ve hře ještě místa v Polsku a Maďarsku.

Síkela i Stanjura označili možné umístění gigafactory za strategickou investici, podle nich by bylo chybou takovou možnost nevyužít. Podle Síkely může továrna automobilový průmysl, který patří mezi klíčové obory pro českou ekonomiku a podílí se z jedné čtvrtiny na českém exportu, připravit na budoucnost.

"Automobilový průmysl, který je jedním ze základů českého průmyslu, prochází kvůli nástupu elektromobility velkými změnami. Možná výstavba gigafactory na našem území nám dává příležitost se těmto změnám přizpůsobit a nahradit pokles produkce komponent pro spalovací vozidla zvýšením produkce výrobků nebo komponent pro automobilový průmysl budoucích desetiletí. Tento projekt by nám v tomto směru měl významně pomoci," uvedl Síkela.

Investice by podle něj mohla přinést do veřejných rozpočtů 71 miliard korun. Předpokládané náklady českého státu spojené s přípravou lokality a s kompenzačními opatřeními v regionu by podle ministra průmyslu neměly přesáhnout devět miliard korun.

Podle Stanjury budou nyní členové vlády jednat o možnosti, jak zajistit náhradní infrastrukturu pro potřeby armády, která vybranou lokalitu využívala jako záložní letiště. Vláda bude také jednat s dotčenými obcemi a s Plzeňským krajem, aby se vypořádala s jejich případnými připomínkami. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) zdůraznil, že projekt gigafactory nevylučuje zachování letecké záchranné služby v dané lokalitě.

Vláda podle Stanjury podnikne veškeré potřebné kroky pro o, aby se podařilo investici získat. "Ten prostor nechceme pro jakoukoli investici, ale pro tuto konkrétní," zdůraznil. Podle něj se nezačne s úpravami vybrané lokality, dokud nebude jasné, že se Volkswagen rozhodl pro umístění své továrny právě u Plzně.

Volkswagen chce po celé Evropě vybudovat šest gigafactory na baterie do elektroaut. Škoda Auto, která do koncernu patří, bude jejich významným odběratelem. V roce 2030 očekává, že 70 procent jejích prodejů v Evropě budou tvořit elektromobily. Elektromobily by měly ve stejné době vytvářet většinu obratu automobilky.

Kraj, Plzeň, obce i letecké školy odmítají rozhodnutí vlády o gigafactory

Plzeňský kraj, město Plzeň, okolní obce i letecké školy odmítají rozhodnutí vlády, která dnes podpořila záměr vybudovat na záložním armádním letišti Líně u Plzně továrnu na baterie do elektroautomobilů, tzv. gigafactory. Chtějí letiště zachovat. O projektu nemají dodnes žádné informace od státu ani od investora, koncernu Volkswagen (VW). Chtějí také vědět, zda armáda letiště potřebuje, nebo ne, řekli ČTK.

Premiér Petr Fiala (ODS) bude o dnešním verdiktu vlády informovat vedení VW, který Česko zvažuje jako jednu ze tří lokalit pro gigafactory. Podle šéfa představenstva Škody Auto Klause Zellmera by rozhodnutí o jejím umístění mohlo padnout do konce roku. Kromě čtyřistahektarového armádního letiště Líně, kde dnes fungují desítky leteckých škol a letecká záchranná služba, je ve hře ještě Polsko a Maďarsko.

"Nepodpoříme nic, dokud nebudeme mít stanovisko armády, což do dnešního dne nikdo z nás nezná, protože je v režimu tajné. Buď se musí odtajnit, nebo někdo musí říct, co je v tom usnesení. Zatím je to čistě akce vlády," řekl hejtman Rudolf Špoták (Piráti). Požaduje, aby k projektu byly vypracovány studie, musí se posoudit, jestli by továrna mohla stát vedle letištní plochy. V těchto postojích je podle Špotáka kraj trvale konzistentní, ale zatím neví nic, ani to, co je v usnesení vlády. "Pokud tam bude bourání letiště bez toho, abychom znali závěry armády, tak Plzeňský kraj s projektem nebude souhlasit," uvedl. Když armáda řekne, že letiště potřebuje jako strategickou a rozvojovou plochu, tak kraj proti armádě nepůjde.

Nový primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO) byl z dnešního verdiktu vlády velmi překvapen. "Podporuji zachování letiště. Nikdy neřeknu souhlasné stanovisko (s projektem gigafactory), dokud neuvidíme environmentální dopady, sociální a infrastrukturní řešení a personální opatření, která řeknou, kde se vezmou ty tisícovky lidí," řekl ČTK. Továrna má zaměstnávat 4500 lidí a dalších 10.000 pracovníků má pracovat v okolních dodavatelských firmách.

Plzeň bude podle primátora účastníkem všech řízení, protože mu tam patří zhruba 15 procent plochy. "A jako vlastník Vodárny Plzeň (jediný možný dodavatel vody do oblasti) máme dostatečně silný nástroj na to, abychom vzdorovali tomuto projektu, který já v tuto chvíli nepodporuji," uvedl primátor. Stejně se na úterním jednání zastupitelstva vyjádřili také jeho náměstkové Pavel Bosák (Piráti) a Aleš Tolar (STAN).