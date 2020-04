V Plzni se letos neuskuteční například květnové Slavnosti svobody a studentský Majáles, zrušen už byl i červencový Historický víkend.

Na Rokycansku se nebude konat červnový Den pozemního vojska na Bahnech. Sušičané se v květnu nedočkají jedné z největších akcí roku – Sušických slavností, jejichž součástí je vždy několikadenní program na více místech města.

V Klatovech muselo město zrušit akci Brány památek dokořán, část programu Mezinárodního festivalu komorní hudby či tradiční velikonoční trhy s programem na náměstí. „Mrzí nás, že se uvedené akce nemůžou uskutečnit. Velikonoce patří mezi tradiční svátky, ale v letošním roce je musíme všichni oslavit v soukromí. Jak to bude vypadat s pořádáním akcí v květnu či v červnu, to budeme průběžně vyhodnocovat,“ sdělil místostarosta Klatov Martin Kříž.

Naději naopak neztrácejí organizátoři třídenního Metalfestu v Plzni. „Zatím pracujeme s verzí, že se vše uskuteční podle plánu. Monitorujeme situaci, dalšími variantami jsou přeložení festivalu na přelom srpna a září, či odložení o rok,“ říká Jiří Daron z pořádající agentury Pragokoncert.

Situaci může však zkomplikovat, že na festivalu vystoupí hlavně zahraniční skupiny. „Složení kapel chceme zachovat, takže by muselo být vše povolené tak, aby mohly vystoupit. Kdyby se festival musel zrušit, byla by to škoda nejen pro fanoušky, ale i pro plzeňské podniky. Už mě kvůli tomu kontaktují i hotely a restaurace, také pro ně je to plus,“ dodává Daron s tím, že zatím je prodáno devět tisíc vstupenek. Rozhodnutí podle něj musí padnout do konce dubna.

Zatím nezměněné plány mají i organizátoři festivalu České hrady, jehož jedna část je naplánována na konec července ve Švihově. „Přestože je situace složitá, přípravy pokračují s nezměněným úsilím. Mírným optimismem nás naplňuje , že termín startu Hradů je až v červenci. Věříme, že se do té doby vše vyřeší a festivaly se uskuteční,“ informoval organizační tým festivalu.

Beze termínových změn zatím probíhají i přípravy Divadelního léta v Plzni.

Změny termínů vybraných akcí

Zrušeno: Slavnosti svobody v Plzni, Historický víkend v Plzni, Den pozemního vojska na Bahnech u Strašic, Sušické slavnosti, Brány památek dokořán, Mezinárodní festival komorní hudby v Klatovech, Majáles v Plzni, Gambrinus den v Plzni.

Přeloženo: Noc s operou (Plzeň, nový termín 4. 9.), Fresh festival (Plzeň, 12. – 13. 9.), filmový festival Finále (Plzeň, 25. – 30. 9.), hudební ceny Žebřík (Plzeň, 9. 10.).

Zatím beze změny: Metalfest (Plzeň, 5. – 7. 6.), Divadelní léto (Plzeň, od 14. 6.), Summer City Fest (Plzeň, 19. – 20. 6.), Pekelný ostrov (Holýšov, 3. – 4. 7.), České hrady (Švihov, 24. – 25. 7.), Chodrockfest (Domažlice, 14. – 15. 8.), Chodské slavnosti (Domažlice, 14. – 16. 8.)