Polikliniku Slovany, kterou vlastní město Plzeň, získala ve výběrovém řízení 27. srpna společnost Kopeckého pramen. „Máme za úkol tam prostavět 25 milionů, což určitě nebude stačit na opravu celého objektu. Připravíme na to samozřejmě projekt. A s nájemcem a nynějším provozovatelem Městská poliklinika Plzeň, spol. s.r.o., se dohodneme, zda rekonstrukci uděláme během jejich smlouvy nebo až po jejím ukončení. A to tak, aby všichni lékaři, respektive nájemníci mohli během ní i po ní zůstat,“ řekl Miroslav Mach, předseda představenstva společnosti Kopeckého pramen.

Současný provozovatel, kterým je společnost Městská poliklinika Plzeň, má smlouvu ještě na čtyři roky. Ročně platí Plzni nájem čtyři miliony korun. Právě tato firma projevila zájem budovu od města koupit. Většina zastupitelů Plzně ale schválila, že ji město prodá ve veřejné soutěži s podmínkou, že nový majitel musí v objektu po dobu minimálně 15 let zachovat zdravotnické služby, archiv a dá za ni nejvíc. Nabídlo ji k prodeji za 69 milionů korun.

„Vítězná cena převýšila naše očekávání,“ uvedl radní pro nakládání s majetkem města Plzně David Šlouf. Přesnou částku neřekl s odkazem, že k tomu není oprávněn. „Kopeckého pramen dal nejlepší cenu, zavázal se, že po dobu sedmi let do objektu investuje 25 milionů korun. Po dobu minimálně 15 let na poliklinice udrží služby ve stejném rozsahu jako dosud. Převezme také veškeré povinnostia práva, které má město k současnému nájemci, a splní všechny ostatní podmínky, “ řekl radní. Dodal, že prodej bude schvalovat listopadové zastupitelstvo. Do soutěže se podle něj přihlásilo osm subjektů pod-nikajících ve zdravotnictví.

Za Kopeckého pramenem stojí Miroslav Mach a Petr Zimmermann ze skupiny PRIVAMED, která v Plzni provozuje bývalou městskou nemocnici v Kotíkovské ulici, Mulačovu nemocnici či polikliniku v Doubravce.

Za uspěchané považuje rozhodnutí města krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková. „Bylo by moudré, aby jedno zdravotnické zařízení zůstalo v Plzni ve veřejných rukách. A aby o tom město jednalo s novou krajskou reprezentací,“ řekla.