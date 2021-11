Krásné životní jubileum slavila v pátek v Dolanech Viktorie Krebsová z Balkov na Klatovsku. Je jí sto let a elán by jí mohl kde kdo závidět.

Oslava stých narozenin Viktorie Krebsové v Dolanech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Naše maminka do 75 let pracovala v JZD a chodila do Dolan do kravína ve čtyři hodiny ráno pěšky. Doma měla kravičku, prase, králíky, slepice. Ještě někdy pohlídala vnoučata a vše stíhala. Pořád byla aktivní, a i nyní je stále čiperná. Má slepice, králíky, které chodí i nakrmit, když nezapomene. Je čilá a takového jubilea se dožila ve zdraví, nemá žádné zdravotní problémy,“ řekla dcera Jaromíra Bošková, která je ze šesti sourozenců.