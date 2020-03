Sedm let ve věznici s ostrahou a poté vyhoštění z území České republiky na neurčito – to je trest, který plzeňský soud uložil mimořádně nebezpečnému Rumunovi Florinu Gheorghitovi Dascaleanu (46), jenž před necelými třemi lety přepadl jeden z plzeňských barů a pobodal barmanku.

Rumun Florin Gheorghita Dascaleanu, který pobodal v Plzni barmanku, byl zadržen v Německu. Policisté si pro něj doletěli vrtulníkem. Nyní dostal 7 let vězení. | Foto: Repro: Deník

Cizinec spolu s dosud neznámým kumpánem 25. června 2017 zavítal do sportbaru v Plzni Na Borech. Oba byli maskováni rouškami a oba byli ozbrojení. Rumun přeskočil barový pult a začal se s obsluhou baru přetahovat o kasírtašku. „Přitom barmanku několikrát udeřil do hlavy. Statečné 31leté ženě se dokonce podařilo pachateli strhnout roušku z obličeje. Ten následně použil nůž, který držel v ruce a ženu třikrát bodl do těla. Oba pachatelé z místa následně utekli. Zraněná mladá žena musela být hospitalizována v nemocnici,“ popsala dění policejní mluvčí Michaela Raindlová. Dodala, že agresor si odnesl kasírtašku s finanční hotovostí 9 tisíc korun.