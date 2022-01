Známého sportovce, jenž se podle soudu podílel na tunelování Metropolitního spořitelního družstva, podpořili mimo jiné moderátoři Ester Janečková, Barbora Černošková či Míra Hejda. Podpisy přidali i různí sportovci, ale i lidé naprosto neznámí. „Je to od vás všech ten nejlepší dárek, který jsem za celý život dostal,“ reagoval na podporu Křížek.

49letý Plzeňan Křížek, jenž má dvě děti s bývalou Miss ČR Lucií Váchovou, dnes Křížkovou, si trest odpykává od loňského července. Před Vánoci vznikla petice na jeho podporu nazvaná Pro Davida. Autoři Zdeněk Adam a Robin Čumpelík nechtějí hodnotit podle svého vyjádření postup soudů, ale chtějí připomenout, že jde o člověka, který se vždy choval slušně, a především ho podpořit v jeho těžké životní chvíli. „My, níže podepsaní, touto peticí vyjadřujeme podporu a společenskou záruku jachtaři Davidu Křížkovi, který si v současné době odpykává 3,5 letý nepodmíněný trest za pochybení, kterého se dopustil před téměř deseti lety, bez úmyslu komukoli ublížit či se na úkor někoho jiného obohatit,“ stojí v petici, v níž je připomenuto i to, že již brzy čeká mnohonásobného mistra republiky v jachtingu další soudní líčení, kde mu hrozí ještě mnohem vyšší trest. „Žádáme soud, aby přihlédl ke všem okolnostem případu a příkladnému životu Davida Křížka a zvážil výši a celkový rozsah trestu pro něj. Prosíme s veškerou pokorou a úctou k soudu, aby byl shovívavý a přihlédl ke všem okolnostem situace, života a společenskému prospěchu Davida Křížka,“ stojí v petici, která dále žádá ředitele věznice Stráže pod Ralskem a Vězeňskou službu ČR, aby zvážili Křížkův společenský prospěch a případně mu umožnili online přístup ke komunikaci s jeho svěřenci a práci na odborných publikacích.

JANEČKOVÁ: DAVID CHYBÍ I SPOLEČNOSTI

Mezi těmi, kdo Davida podpořili, je např. moderátorka Ester Janečková. „David je jeden z nejskromnějších s nejpokornějších lidí, co znám. Trénoval mě na moři a já v něm poznala čestného, laskavého člověka. Tím, že je ve vězení, chybí strašně moc Lucce a dětem… Chybí ale i celé společnosti. Takových lidi, jako je on, v naší zemi moc nemáme,“ zní vzkaz Janečkové. Podporu vyjádřila i Barbora Černošková. „Nesouhlasím s tím, aby si lidé, kteří se stali nástrojem trestného činu kvůli vlastní důvěřivosti, nejsou společensky nebezpeční a vedli dříve bezúhonný a příkladný život, odpykávali svůj trest za mřížemi,“ uvedla mimo jiné.

Autoři petice neskrývají, že je velká podpora těší. „Vážíme si obrovského zájmu veřejnosti o případ Davida Křížka, ale také dalších družstevníků. Čtení vzkazů nás dojalo. Je to důležitý signál pro Davida, jeho rodinu, ale také celou společnost, že nezůstáváme lhostejní,“ řekl Deníku Čumpelík. Děkuje všem za nabízenou pomoc i vzkazy. První z nich byly Křížkovi vyřizovány přes jeho rodinu. Reakce z vězení přišla tento týden. „Dostal jsem krásnou pohlednici s textem, který je součástí webu s peticí. K tomu jsem pak dostal několik úvodních stránek vzkazů od kamarádů, přátel, ale i neznámých lidí, kteří podepsali a zanechali vzkaz. Je to od vás všech ten nejlepší dárek, který jsem za celý život dostal,“ napsal Křížek. Teď obdrží další várku podpory. „Ve čtvrtek jsme mu odeslali balíček, který je uveden dopisem Pro Davida a obsahuje vzkazy lidí ze všech koutů republiky, ale i ze Slovenska, Chorvatska, Spojených států a dalších zemí. Davidovu reakci budeme sdílet veřejně,“ slíbil Čumpelík a dodal: „Začali jsme intenzivněji sledovat vše kolem kauzy, ale také celého principu družstevních záložen – kampeliček v České republice. Nyní čekáme, jak proběhne jednání ke druhému případu, kdy Davidu Křížkovi hrozí dalších 7 až 8 let vězení. Každý z občanů se musí sám zamyslet nad rovností před zákony u jiných brutálních kauz, politické korupce a porovnat s jinými kauzami a jejich výší trestů.“

Jak dlouho potrvá sběr podpisů, zatím nebylo stanoveno, stejně jako to, jak přesně s nimi bude naloženo.

Ne všichni ale Křížkovi fandí. Objevují se i názory, podle nichž si trest zasloužil, byl-li pravomocně odsouzen za tunelování.