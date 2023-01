Ošelínu, vísce se 160 obyvateli, dominuje ostudné torzo bývalého zámku. Pro místní v obci funguje koloniál s širokým sortimentem zboží, pošta či hospoda. Ze silnice, hlavního průtahu obcí, je možné spatřit vypuštěný rybník, jenž prochází revitalizací. Hrstka stavení je vybydlená, bytovky neopravené. Podle veřejně dostupných dat, které zpracovává nezisková organizace Otevřená společnost, tam přes 40 procent obyvatel čelí exekuci.

Ve všední den kolem poledne se středem upravené vsi potulují spíše kočky. Potkat lidi je náhoda, většina z nich je v práci.

Návštěvu po obědě vyprovází z domu sedmdesátiletá paní Jana. O volbách se ochotně rozpovídá. „Volili jsme s manželem Andreje Babiše. Proč ho volila většina? Třeba je pro některé ženy fešák a líbí se jim,“ zamýšlí se důchodkyně, která v Ošelíně žije desítky let. „Můj typ to tedy není, a bůhvíjaké sympatie k němu také nechovám, ale byl mi ze všech kandidátů názorově nejbližší. Většina lidí na Babiše naházela jen špínu, ale každý máme nějakou minulost,“ reagovala na dotaz s tím, že v druhém kole dá Pavlovu protikandidátovi hlas opět.

Deníku žena přiblížila, jak se v obci žije. Ošelín podle ní není, jako dřív. „Starousedlíci vymřeli. Lidé jsou rozeštvaní, nálada mizerná. Myslím, že je to současnou dobou. Bydlí tu samé sociální případy, mnoho Ukrajinců, je to katastrofa. My se snažíme žít sami pro sebe, s nikým se nebavíme. Nejlepší je sebrat se a jít do lesa,“ uzavřela Jana s tím, že má ještě práci na zahradě.

Na Tachovsku s náskokem vyhrál Babiš

Petr Pavel v obci málokoho přesvědčil. Získal pouhých sedm hlasů. „Podle mého názoru má většina lidí z generála strach. Sama jsem válku nezažila. Obávám se, abychom se v ní opravdu neocitli, pokud by se Pavel stal prezidentem. Nechci, aby třeba má vnoučata poslal na Ukrajinu,“ přidává se sousedka za plotem, pro níž byla také volba Babiše jednoznačná.

O volbách se většina místních bavit vůbec nechtěla. „Já volit nechodím. Je to každého soukromá věc,“ odvětil nedaleko kostela postarší muž.

Pavel podle politologa Rosůlka musí nyní zaktivizovat i ty, kteří v prvním kole nevolili. „V kampani proti zkušenému Babišovi bude muset zabrat,“ míní politolog.

Koho volil starosta obce Jiří Šefčík, prozradit nechtěl. Babiš to ale nebyl. „Jsem pravicově orientovaný. Proč lidé u nás volí Babiše? Na to mám svůj názor. Nechci a nebudu ho ale veřejně sdílet,“ řekl.