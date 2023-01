Hasiči v úterý utěsnili všechny otvory prostřední haly a odpoledne do její první poloviny začali z cisteren napouštět oxid uhličitý. „Plyn slepice uspí, poté asi po dvou hodinách uhynou. Od středečního rána se začne usmrcená drůbež v kontejnerech postupně odvážet do kafilerie v Biřkově,“ uvedl Bílý.

Situaci bedlivě sleduje vedení Brodu nad Tichou. Zvýšené obavy zdejších obyvatel starosta obce Erik Mára ale nevnímá. „Již před několika týdny, kdy Státní veterinární správa vydala mimořádné nařízení k zamezení nákazy ptačí chřipky, jsme všechny obyvatele informovali, jak se zachovat,“ řekl Mára. Dle jeho slov se obyvatelé v tu dobu spíše obávali zpřísnění opatření v souvislosti s domácím chovem drůbeže.

Ptačí chřipka: Slepice budou zbytečně ve stresu, bojí se opatření chovatelé

Výsledky průběžně vyšetřované drůbeže ze sousedních dvou hal jsou zatím negativní. „Dělá se naprosté maximum, aby se nákaza nedostala do zbylých hal. Omezili jsme vstup lidí,“ poznamenal Bílý. Veterinární správa také bude testovat volné chovy drůbeže v sousedních obcích. „Nyní probíhá sčítání, kdo má kolik kachen, slepic či krůt. Poté zvířata postupně vyšetříme pomocí výtěrů,“ uvedl Bílý.

Zlikvidovat se musí miliony vajec. „Na celé farmě se nachází přes 740 tisíc kusů drůbeže, denně přibývá téměř tři čtvrtě milionu vajec. Pět až šest milionů tedy odveze dezinfikovaný kamion do spalovny,“ sdělil Bílý.

Na velkofarmě zasahují desítky lidí. Pracovníci firmy, policisté, veterináři i hasiči. „Protože byl na místě nezpevněný terén, práci jsme prováděli z výškové techniky i ze žebříků,“ přiblížil úterní práci hasičů jejich mluvčí Petr Poncar.

Do konce příštího týdne by by se měla dezinfikovat podestýlka. Další tři týdny budou veterináři prostor haly pozorovat a pomocí stěrů odebírat vzorky, aby se ujistili, že se tam virus již nenachází. „Za měsíc lze uvažovat o tom, že by do haly dva mohly být nasazeny nové kuřice,“ dodal Bílý.