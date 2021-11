Návštěvníci si domů mohli odnést ovoce a produkty z plodů, které na běžném českém trhu obvyklé nejsou. "Přivezli jsme ovoce zejména z Ugandy. Nabízíme tady největší ovoce na světě, což je jackfruit, který může vážit až kolem patnácti kilo. Samozřejmě si mohou zákazníci odnést jen kousek tohoto ovoce, ale už se nám několikrát stalo, že si někdo koupil celý plod," řekla Deníku Stephanie Fikarová ze společnosti, která Africké trhy v Česku organizuje.

V nabídce nedělních trhů v Tachově byla mimo jiné také papája ze Zanzibaru, avokádo, mango, cukrová třtina, plody baobabu, kakaovníku, tamarillo, dračí ovoce, mučenka, několik druhů banánů. "Máme i sušené ovoce a džemy. Ovoce, které nabízíme, je pěstováno bez chemie, proto je jeho chuť lahodná, autentická," doplnila Fikarová.

Produkty na trhu jsou čerstvé, do Evropy byly přivezeny letecky. "Spolupracujeme s malými lokálními farmáři, kteří ve středu ovoce sklízí a odvezou je do centrálního pracoviště do Ugandy, kde se produkty vykupují. V pátek večer pak letadlo s ovocem přilétá do Prahy a v sobotu a v neděli čerstvé ovoce prodáváme na trzích v Česku," uvedla organizátorka s tím, že se podaří prodat vždy téměř vše.

Africké trhy se konají po celé České republice, dělají se ale také na Slovensku a nově také v Polsku.