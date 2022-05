Podle něj s ukrajinskými Romy žádné problémy nejsou. Starosta Strašic Jiří Hahner uvedl, že obec se o příchodu Romů dozvěděla až v den jejich příjezdu. „Někteří si sbalili a odjeli pryč. Byli viděni se zavazadly na zastávce. Část z nich tu zůstala, ale ani o nich nevíme, nijak se neprojevují,“ doplnil Hahner.

Podle hejtmana není Plzeňský kraj cílovou destinací pro tzv. sociální turisty, kteří se vydávají za běžence, aby získali dávky. „To funguje zejména na východě země a v Praze. Málokdo si přes celou republiku pojede pro 5000 korun a potom zpátky do Maďarska. Pokud ale přijedou podruhé a nemají trvalé bydliště v České republice, je možné, že budou zkoušet cestovat po centrech pro uprchlíky po republice. Myslím si ale, že v tomto případě půjde spíše jen jednotkyo lidí “ vysvětlil Špoták.

Plzeňský kraj patří v republice mezi tři nejzasaženější regiony uprchlickou krizí. Je zde zaregistrováno téměř 26 tisíc Ukrajinců. Kvůli velkému množství uprchlíků v Praze se nyní často hovoří o jejich přerozdělování do ostatních regionů, to však hejtman Špoták odmítá. „Podle tohoto by našemu kraji naopak měli uprchlíky ubrat. Navíc si nemyslím, že by násilné přemisťování běženců nějak pomohlo. Na konferenci se hejtmani mají od ministerstva vnitra dozvědět, jak pozitivně uprchlíky namotivovat, aby se relokovali do jiných regionů,“ uzavřel.