Lidem bez domova tak plzeňští zastupitelé darovali možnost ochránit své nohy před omrzlinami v nadcházejícím zimním období. Věnované boty a ponožky převzali zaměstnanci Diecézní charity Plzeň, kteří provozují humanitární sklad v Cukrovarské ulici 16. Mezi své klienty je pak jako vánoční dárek rozdělí zaměstnanci Domova sv. Františka ve Wenzigově ulici.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří koupili nové boty a věnovali je do sbírky. Já jsem se zavázal zakoupit ke každým botám pár teplých ponožek a také někteří dárci dali kromě bot i několik párů ponožek. Jsem moc rád, že motto výzvy ‚Každý z nás udělal v životě botu, ale ne všichni ji můžeme dneska obout‘ oslovilo tak velké množství lidí,“ uvedl iniciátor sbírky David Šlouf.

Do sbírky bot přispěl i primátor Plzně Martin Baxa. „Je to skvělý nápad, jak pomoci lidem v nouzi. Děkuji svým kolegům, kteří se do výzvy zapojili a nakoupili teplé zimní boty a ponožky. Poděkování patří ale především radnímu Davidu Šloufovi, který se problematice lidí bez domova koncepčně věnuje a díky němuž se podařilo vybrat přes osm desítek párů bot,“ doplnil Baxa.

Sbírka zimní obuvi se mezi plzeňskými zastupiteli konala poprvé. Je součástí série opatření, které město Plzeň ve spolupráci s městskou policií a poskytovateli sociálních služeb připravilo pro osoby bez domova nebo žijící v provizorních přístřešcích. „Již v listopadu jsme na zasedání zastupitelstva města schválili možnost vyblokovat pro tyto osoby místa na ubytovnách a zajistit jim distribuci zimního oblečení. Pro případ krize máme nachystaný vytápěný stan, lihové vařiče, stany a další. Chceme lidem bez domova pomoci překonat obtížné zimní období, během něhož se mnozí ocitají v ohrožení zdraví a života,“ řekl Šlouf.

„Ve sbírce se sešlo mnoho druhů zimních bot pánských i dámských ve velikostech 36 až 47. Některé boty jsou opravdu velmi teplé, kožené, pracovní se zateplenou vložkou, sněhule nebo dámské kozačky,“ popsala Karolína Vodičková, vedoucí Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování plzeňského magistrátu, který sbírku organizačně zajistil.

„Děkujeme za všechny páry bot, které se na radnici ve sbírce sešly. O boty je vždy velká nouze a jsou mezi osobami bez přístřeší a jinými potřebnými nejvíce nedostatkovým zbožím, zvlášť v těchto zimních měsících,“ doplnil Džemal Gërbani, vedoucí Domova sv. Františka.

Kromě sbírky zimní obuvi mezi plzeňskými zastupiteli se stále koná sbírka pánského teplého oblečení, kterou organizuje Diecézní charita Plzeň a magistrátní odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování. Veřejnost může stále nosit teplé pánské bundy, kalhoty, boty a veškeré další pánské teplé oblečení do humanitárního skladu v Cukrovarské 16 v Plzni. Ten je otevřený každý pracovní den v časech pondělí a středa 9 – 12, 13 – 14:30 hodin, úterý a čtvrtek 9 – 12, 13 – 17 hodin, v pátek 9 – 12 hodin.