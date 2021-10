Ministr hospodářství Hubert Aiwanger přitom uvedl, že trhy mají důležitou sociální funkci. Jejich návštěvníci si užijí pohodové předvánoční atmosféry a organizátoři, obchodníci a vystupující mají šanci na výdělek.

Co se týče bezpečnostních opatření, ochranu úst a nosu je nutné nosit jen ve vnitřních prostorách, nikoli venku. Na trzích bude také povolen prodej alkoholu. Pokud je to možné, měla by být mezi lidmi udržována minimální vzdálenost 1,5 m. Opatření pro návštěvníky by měla zabránit tvoření davů.

Některá města již představila, jak budou letošní trhy, na něž hojně jezdí i Češi, vypadat. V Deggendorfu odstartují v pátek 26. listopadu a potrvají do čtvrtka 23. prosince. Příchozí se mohou těšit na čtyři zimní pivní zahrádky, mezi nimi bude kluziště. Chybět nebudou ani stánky. V Norimberku se trhy uskuteční ve stejném termínu a najdete je v centru, ovšem rozdělené do několika míst.

O prvním adventním víkendu by se měl otevřít i vánoční trh ve Zwieselu. „Plovoucí vánoční trh“ ve Vilshofenu na Dunaji, který láká návštěvníky svou atmosférou již dvě desetiletí a který mimo jiné podle pořadatelů nabízí největší deskový betlém na světě, se letos koná ve třech termínech - od 26. do 28. listopadu, od 3. do 5. prosince a od 10. do 12. prosince. Loď a stánky jsou otevřeny v pátek od 14 do 20 hodin, v sobotu a v neděli od 13 do 20 hodin.