Nyní žijete opět v Kladrubech, ale na velkou část svého života vás osud odvál jinam. Jak se to tak všechno seběhlo?

Ano, žil jsem zde od narození, chodil jsem tady na základní devítiletou školu a všichni předpokládali, že půjdu na průmyslovku a pak na vysokou. Ale já se chtěl vyučit, abych poznal řemeslo od základu. Tři roky učení, chtěl jsem se vyučit automechanikem, a čtyři roky střední školy a až potom na vysokou se mi ale zdálo moc dlouho. Rok před tím se v plzeňské Škodovce otevřelo souvislé pětileté kombinované studium pro obory soustružník a elektrikář. Týden školy, týden praxe. Celých pět let. A bylo rozhodnuto. Přihlásil jsem se na obor soustružník. Po třech letech jsem získal výuční list a po pěti maturitu. „Ztratil“ jsem jeden rok oproti klasické střední škole, ale měl jsem oboje. Pak následovala vysoká škola. S nástupem na učňák jsem se tedy přesunul na internát, po něm na kolej a domů jsem se vrátil pak už jen na krátký čas, než jsme s rodinou, kterou jsem stihl založit, dostali byt v Plzni. Po vysoké jsem nastoupil do Škodovky a postupně během let jsem se dostal na manažerské - ředitelské pozice. Sem do Kladrub jsem se vrátil až těsně před důchodem neb se stále cítím kladrubským patriotem a mám to tady opravdu rád. Každý je odněkud a já jsem prostě z Kladrub.

Díky pracovním aktivitám jste hodně cestoval. Kde všude jste byl?

S vnučkou jsme nedávno vytvořili seznam a napočítali jsme 46 zemí světa, ale nevylučuji, že jsme na něco zapomněli. Přes tři roky jsem žil v Číně, to by můj nejdelší pobyt v cizině. V devadesátých létech byla Škoda Plzeň ve světě více uznávanou značkou než u nás doma, výrobky s jejím znakem doslova po celé 20. století dobývaly svět. Ve většině navštívených zemí jsem byl pracovně a tam jsem viděl tu obrovskou úctu ke značce Škoda. Ale do některých jsem cestoval jako turista. Navštívil jsem pět kontinentů. Do Antarktidy okřídlený šíp nedolétl (smích). V Austrálii jsem byl jako turista, odskočil jsem si tam na dovolenou v době, kdy jsem pracoval v Číně. Přece jenom to bylo blíž než z Kladrub (smích).

Jak vzpomínáte na dobu pobytu v Číně?

Čína je velmi zajímavá zem, já měl to štěstí poznat ji z jiného pohledu než jako organizovaný turista. Je úplně jiná než jak je prezentována v médiích. A stojím si za tím, že je opravdu ve spoustě věcí ukazována úplně jinak, než je skutečnost. Já Čínu poznal z ulice, žil jsem tam a chodil do práce jako běžní Číňané. Vysloveně mne fascinovala kvalitní technologie, kterou tam mají v továrnách. Nemluvím o garážových továrničkách, odkud sem jdou přes různé eshopy laciné a nekvalitní výrobky. Mluvím o velkých certifikovaných firmách. Taktéž je tam obrovský progres ve stavebnictví, dálnice, několikaposchoďové křižovatky, nadjezdy, budování nových staveb tam jde neuvěřitelně rychle. Když jsem se pak ještě jednou na stejná místa vrátil po šesti letech, ten rozkvět země byl opravdu do očí bijící. Oproti běžným turistům jsem v době svého pobytu neměl přesně daný program, takže jsem si zajel kam a kdy jsem chtěl bez jakéhokoliv omezení. A vždy jsem se setkal s neuvěřitelnou vstřícností a pohostinností domorodců v horách, ochotou malých prodejců v městečkách. Samozřejmě jako ve všech velkých zemích jsou i tam velké sociální rozdíly, ale všichni jsou neobyčejně vstřícní, otevření, pohostinní, A propadl jsem zcela kouzlu čínských hůlek. Naučil jsem se s nimi jíst, ale protože jsem od přírody bádavý člověk, dal jsem si tu práci a zjistil si jejich celou dlouhou historii vývoje. Tu jsem sepsal a také jsem o ní kdysi dělal u nás v Kladrubech přednášku. Číňané jsou neobyčejně zruční, já osobně to přikládám právě schopnosti skvěle zvládat toto jejich náčiní. A víte, co bylo kuriózní? Většina místních pije k jídlu čaj a já jsem tam chodil na pivo. Čínské pivo TSINGTAO bylo dobré, ono se totiž vyrábí na zařízeních dodaných z Československa a podle českých receptur. No není to paradox?

Jak jste se dorozumíval, umíte snad čínsky?

Ale kdepak, pár slov foneticky ze mne vypadlo, ale v Číně se už od mateřské školky všichni učí anglicky, takže jsem si vystačil s angličtinou. Středoškoláci na ulici i pracovníci ve firmách od středního managementu výše mluví všichni anglicky. Navíc tam často vznikají i komické situace neb v této zemi je patnáct různých dialektů, a tudíž se ani Číňané mezi sebou nejsou často schopni domluvit jinak než s tužkou, kdy na ruku píší jejich znaky. Ty jsou totiž pro celou zemi stejné. Já byl pro ně PAN CHA, znak pro chaloupku jako jméno nemají.

V současné době se vaše jméno objevuje především v souvislost s přípravou automobilových závodů Lak Racing Rallye Plzeň, jehož jste hlavním pořadatelem. Jak jste se k tomu dostal?

Rallye je můj celoživotní koníček. Můj táta byl fanda do motorek, až do penze jezdil do práce na motocyklu v zimě, v létě a motocykly také opravoval pro kamarády z Kladrub i okolních vesnic. Trávil jsem s ním v garáži spoustu času a vůni spáleného benzínu jsem měl rád. Ale více než motorky jsem tíhl k autům. Pár dosud žijících pamětníků by mohlo vyprávět, i když by se to snad raději ani říkat nemělo (smích), jak jsem už od dvanácti let jezdil tátovo embéčkem kolem náměstí. V šedesátých létech jsem několikrát viděl naživo Rallye Vltava, tenkrát se jela jako mistrovství Evropy a od té doby mne to nepustilo. No a touha ovládat čtyři kola ve mně dozrála do stadia, že jsem hned po získání řidičského průkazu začal koketovat s rallye. Ale jen amatérsky, pro radost. Jezdil jsem BOAS a oblastní závody, na stupně vítězů jsem pravidelně nevystupoval, ale vždy jsem končil v první desítce. Byla i nějaká třetí místa. V té době jsem se již párkrát setkal s mistrem volantu Václavem Pechem starším, to dělal ještě spolujezdce Ivo Pavlíkovi. Tehdy moje sestra bydlela u Pechů v podnájmu. Tak se z nás stali přátelé a to trvá už více než 50 let. Když pak před třemi lety přišla myšlenka, aby se obnovila oblíbená Rallye Plzeň, jeho syn, dnes již též známý závodník Václav Pech mladší, řekl, že jestli je někdo, kdo by měl dělat hlavního pořadatele, jsem to já. Navrhl to organizátorům a s jemu vlastním humorem dodal, že prý jako penzista nemám do čeho píchnout. Jeho návrh prošel, a tak jsem ten, co mimo jiné nyní shání a dává dohromady pořadatelský tým lidí, se kterými budeme v průběhu rallye dohlížet na jednotlivé rychlostní zkoušky. A je toho samozřejmě podstatně více, co je třeba před závodem zařídit.

Vy jste v motoristickém sportu vůbec stále velmi aktivní. Také z této oblasti čas od času publikujete články.

Na přípravě Lak Racing Rallye Plzeň se podílím coby člen Auto rallye klubu Plzeň a jako člen organizačního výboru. Jsem také členem Classic Car Clubu Plzeň. I zde pořádáme spoustu akcí, kdy se jejich organizace aktivně účastním, ale to by bylo na další povídání. A publikuji a fotím především pro časopis Motor Journal, mé články byly také prezentovány v motoristických časopisech ve Švýcarsku. Většinou se snažím přinést informace o historii určitých vozidel a techniky. Naposledy to byl článek o parních lokomotivách Škoda v první polovině dvacátého století. Zatím ještě ale nevyšel. Jsem tak trochu perfekcionista, takže se snažím jít vždy do hloubky. Tudíž spoustu času trávím v různých archivech, kde si vyhledávám vše potřebné, zpovídám pamětníky. Někdy mi trvá i několik měsíců než článek pustím do světa. Chci, aby čtenáři dostali pravdivé a přesné informace. Tento časopis není pro širokou veřejnost, kupuje si ho spíše užší skupina lidí s opravdovým zájmem o danou věc.

Jste také vášnivý fotograf.

Fotím od mládí, ale převážně reportážní a technické fotografie. Však motivů jsem při svých cestách měl opravdu dost, mám plnou skříň alb, část jsem uložil na Rajče pod svojí zkratkou ChalVac, kde se na ně mohou kamarádi v klidu podívat. Mnohé fotografie pro mne mají velkou cenu neb jsem se setkal se spoustou zajímavých lidí. Jinak pravidelně vystavuji u nás v Kladrubech v rámci pouťové výstavy amatérských tvůrců a fotografů. Tam pokaždé přináším nějaký soubor fotografií z určité tematické oblasti.

Už takhle jste toho vyjmenoval dost, čím trávíte svůj čas. Je ještě něco?

Vzhledem ke své praxi a zkušenostem jsem dostal nabídku vyučovat pod agenturou. Jsem lektor vzdělávání pro střední management strojírenských a výrobních firem a hlavně mne to nutí se stále sebevzdělávat, trochu tu hlavu zaměstnat a je stále co objevovat, čemu se učit. A pak si také každý rok hned v lednu zaplatím povolenku na ryby. A pokaždé, když se zadaří, dostanu se na ně tak pětkrát, šestkrát za rok, z toho něco chytnu maximálně jednou dvakrát, takže mne ta ryba na talíři vyjde na opravdu pěkných pár stovek. No nekupte to (smích).

Jaké máte další plány? Co chystáte?

V sedmdesáti život teprve začíná, (smích), sedět s rukama v klíně rozhodně nemíním.