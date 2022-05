„Poděkování za toto připomenutí patří iniciátorům myšlenky manželům Jandovým, kteří byli současně spoluorganizátory akce. Velice mile mne překvapila účast a jsem rád, že vzpomínka a vernisáž proběhla. V rámci akce jsme nechali udělat brožury s mapou, které jsou k dispozici v informačním centru a budou zde i přes celou turistickou sezonu. Je tam vyobrazen výběr staveb Karla Houry i s aktuální fotografií a dobovou fotografií v porovnání,“ uvedl ředitel Sušického kulturního centra Karel Sedlecký.

Dědeček je vzor

Slavnostního podvečera se zúčastnil také vnuk architekta a stavitele Libor Křivanec. „Dědeček byl politicky vyhraněný, mně se to vždy líbilo a já jsem od té doby, co mě v tomhle dědeček vyškolil, po něm. Měl zkušenosti z první světové války, učil nás, vyprávěl nám. Děda tady hodně postavil a máme radost z tohoto shromáždění, které je fantastické. Je tady parta nadšenců, kteří dědu ctí, což je krásné. A on si to zaslouží. Má tady nábřeží a je pravda, že tady toho tolik nikdo jiný nepostavil. Jsem na něj právem pyšný. Stavěl i na Šumavě, všude je jeho odkaz vidět. Vykonal hodně a nám udal směr, jak máme přemýšlet,“ řekl a přiznal, že i přes veškerý obdiv k dědečkovi nejde v jeho šlépějích, věnuje se cestovnímu ruchu.

Ten také podotkl, že jednou z nejznámějších Hourových staveb je rozhledna s chatou Svatobor, kde rozhlednu postavil jen během tří měsíců v roce 1934, v roce 1935 dostavěl chatu.

Kromě vnuka promluvil na setkání také historik Lukáš Kopecký z Klatov, který vzpomněl na Hourovy roky v kriminále. Během 2. světové války byl činný v odboji a v době komunistického režimu byl neprávem uvězněn na čtyři roky ve věznici na Borech v Plzni a na Pankráci v Praze za velezradu. Od roku 1968 usiloval o rehabilitaci, ale až po 20 letech, v roce 1991, byl plně rehabilitován „in memoriam“. Zemřel 23. 1. 1989 v Sušici.

Hourovy stavby

Karel Houra se narodil 3. května 1902 ve Hvožďanech pod Třemšínem. Nejprve se vyučil zedníkem, od roku 1917 ve studiu pokračoval na Stavební průmyslové škole v Českých Budějovicích. Při letní praxi nastoupil na výslovné vyžádání pražského stavitele Holečka do Sušice jako technik. V roce 1919 pak dosáhl postavení jeho stavebního asistenta. Po první válce stavitelé Holeček a Grabinger získali stavbu sušické měšťanské školy a školy v Dolním Těšově.

Po skončení vojny krátce pracoval v pražské Holečkově firmě jako dozor při stavbě kolonie domů na Ořechovce, u architekta Řepy (spoluprojektant Tyršova domu), ale poté ho Holeček znovu přemluvil, aby se vrátil do Sušice na stavbu budov Finančního a Okresního úřadu na dnešním nábřeží Jana Seitze. Tuto nabídku beze zbytku využil a už 1. března 1924 zahajoval na Buřince stavební práce, které dokončil v prosinci 1929, už jako samostatný stavitel. V roce 1927 získal stavitelskou koncesi a založil vlastní firmu. Karel Houra byl členem a po čase i předsedou sušického Sokola, Rotary clubu a Strany lidové.

Jeho vášní byla historie a zejména rekonstrukce a renovace historických staveb, např. přestavba hradu Velhartice, renovace zámku v Rožmitále pod Třemšínem (za zásluhy mu město Rožmitál udělilo čestné občanství) či záměr obnovy zříceniny v nedalekých Kašovicích. V Sušici má na svědomí spoustu staveb, ať už jako stavitel nebo jako architekt i stavitel. Patří mezi ně například kaple Anděla Strážce, Střední odborné učiliště v Poštovní ulici, Spořitelna, Obecní dům, Hotel Svatobor a mnoho dalších. Nelze opomenout objekty v okolí, například rozhlednu na Javorníku, školu ve Velharticích, stavby v Dolním Krušci, v Žinkovech, Myslívě, Volšovech, Žihobcích, dále v Jevanech u Prahy, v Přešticích, Plzni-Slovanech, Pihlově.

Mapu se stavbami Karla Houry v Sušici lze stáhnout zde: https://www.kulturasusice.cz/clanky-vypis/deni-ze-susice/susicke-stavby-architekta-a-stavitele-karla-houry/