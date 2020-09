Podařilo se jim obnovit některá oddělení, ale stále bylo potřeba provoz dotovat, což se městu nelíbilo. Novým ředitelem je Jiří Vlček, který byl ředitelem v Klatovské nemocnici.

„Ekonomická a personální situace v nemocnici byla na hraně a museli jsme s tím ně-co udělat. Město doplácí v podstatě denně více než sto tisíc korun, to je špatně. Za druhé převládá stálá nestabilita personálu. Myslím, že je potřeba zkusit s tím ještě něco udělat. Na valné hromadě jsem oběma poděkoval za převzetí nemocnice. Důvodem odvolání bylo také to, že oba jednatelé neměli práci v nemocnici na plný úvazek, dělali to při zaměstnání, a to v takové těžké situaci nejde, tam musí sedět ředitel pořád,“ okomentoval odvolání starosta Sušice Petr Mottl.

Jednatelům se podařilo během roku fungování otevřít interní a chirurgické oddělení a multioborovou jednotku intenzivní péče, opravit a dovybavit operační sály. Nic však nebylo zadarmo. Rychlé odvolání je překvapilo. „Město bylo nervózní z toho, že nemocnice potřebuje investice. Na druhou stranu si v prosinci zastupitelstvo odhlasovalo, že péči chtějí v téhle podobě, tak je logické, že když se několik let do nemocnice neinvestovalo, tak ty peníze byly potřeba,“ řekl Deníku Rada.

VEDENÍ ODEVZDALO KLÍČE A ŠLO NA PIVO

Dle jeho slov byly nastavené i malé zálohy od pojišťoven, protože nikdo nevěděl, kolik lidí do nemocnice bude chodit. „Myslím si, že je to škoda, protože to bylo na dobré cestě, měli přijít i noví lékaři. Nedalo se ale vše změnit ze dne na den. Překážkou byl i koronavir, který přišel. Bohužel to město nevydrželo. Má zřejmě jiné priority. Udělali dozorčí radu nemocnice, ale ta nebyla ani jednou v nemocnici. V pondělí přišla na valnou hromadu a její jediný bod byl, že nás chtějí odvolat. Prošlo to těsně čtyři ku třem, následně jsme se odebrali do nemocnice, tam nám sebrali klíče, vyměnili zámky a bylo hotovo a my jsme šli na pivo,“ dodal Rada.

LEPŠÍ SMLOUVY

Do vedení nemocnice byl nově jmenován Jiří Vlček, který od roku 2008 do roku 2011 dělal ředitele v Klatovské nemocnici, kde na pozici rezignoval. V Sušici byl vybrán kvůli svým zkušenostem ve zdravotnictví. „Pan Vlček je ze Sušice, byl členem dozorčí rady nemocnice. Je to člověk, který vidí do problematiky zdravotnictví a pojišťoven. My sice smlouvy s nimi máme, ale neplatí co by měly, což ohrožuje i rozpočet města. Nemůžeme si něco takového dovolit i v dalším roce,“ sdělil starosta.

Nemocnice bude i jedním z bodů na středečním zasedání zastupitelů v Sušici.