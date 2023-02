Při Světovém dnu ledvin se 9. března otevřou dokořán dveře všech 23 dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí koncernu B. Braun. V Plzni to bude mezi 9. a 15. hodinou v bývalé Vojenské nemocnici (objekt č. 65), kde zdravotníci bezplatně a bez objednání udělají za deset až patnáct minut preventivní vyšetření ledvin. Stačí jim k tomu jen pacientova kapka krve a vzorek moči.

Blížící se Světový den ledvin si připomene Martin Tonár z Chotěšova. Padesátník, jehož plzeňští lékaři po úspěšné loňské transplantaci doslova vrátili mezi živé. „Jezdil jsem kamionem a do hledáčku doktorů se dostal před sedmi lety kvůli vysokému krevnímu tlaku. Přisuzoval jsem to však únavě i stresu a jiné problémy jsem si nepřipouštěl,“ vzpomíná muž.

K odborníkům zamířil, až když bylo pozdě, a diagnostika byla neúprosná: selhání ledvin. „Deset měsíců jsem chodil na dialýzu a rázem ze mne byl zodpovědný pacient. Ale v neděli 9. ledna 2022 večer jsem se dozvěděl, že se pro mne našla vhodná ledvina. Ještě v noci jsem byl hospitalizovaný a druhý den se ocitl na operačním sále. O dárci vím jen to, že byl menší a mladší než já. A dnes? Cítím se dobře, ale stále se šetřím,“ doplňuje Tonár. Je jedním z pětatřiceti lidí, jimž loni v transplantačním centru Fakultní nemocnice Plzeň vyměnili tento životně důležitý orgán. V celé republice se to podařilo u 520 pacientů.

Na západě Čech byl počet transplantací rekordní. „Vyrovnali jsme čísla z dosud rekordního roku 2019 a podílela se na tom řada faktorů. Vynikající spolupráce s dárcovskými nemocnicemi i dialyzačními středisky až po třeba zvýšený počet orgánů od cizinců, kteří zemřeli na našem území,“ vysvětluje profesor Jiří Moláček. Cévní chirurg a transplantační chirurg FN Plzeň zdůrazňuje, že v Evropě se České republika řadí v tomto oboru mezi deset top zemí.

Kolik litrů vody denně vypít? Správnou hydratací lze zpomalit stárnutí

Potíže s ledvinami může způsobit několik rizikových faktorů. „Jde především o diabetes, hypertenzi a obezitu,“ upozorňuje primářka dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni Lada Malánová. Nepříznivý je podle jejích slov i vysoký věk pacientů a skutečnost, že chronickým onemocněním ledvin trpí dvanáct procent dospělé populace.

Diabetoložka II. interní kliniky FN Plzeň Ivana Flanderová nabízí pro lidi s cukrovkou osvědčený recept, jak problém předcházet. „Klademe důraz na prevenci, kterou v covidovém období lidé podceňovali. Cukrovka sice nebolí, ale o to více škodí, pokud se na ní nepřijde včas. Neléčený diabetes, a z 90 procent jde o cukrovku druhého typu, je daní za životní styl. Vede ke slepotě, ztrátě dolních končetin, selhání ledvin nebo k infarktu. Kdo to podcení, připraví se o patnáct let aktivního života,“ varuje.

Primářka II. interní kliniky FN Jitka Mlíková Seidlerová doplňuje zmíněné návyky o pár bezbolestných rad: „Pohyb, přiměřené množství a skladba jídla, pitný režim, omezení alkoholu a žádné kouření.“