„Jsem moc rád, že na akci letos opět přijali pozvání vzácní hosté, počínaje snowboardistkou Evou Samkovou a konče fenomenálním dostihovým jezdcem Josefem Váňou,“ řekl první náměstek primátora Plzně Roman Zarzycký.

Letos poprvé plzeňská Sportmanie změnila lokalitu. Důvodem změny místa byla revitalizace prostoru za Plazou .„Přesto, že se nejedná o místo v centru města, využijeme výhod sportovního parku i přístupu k řece a nabídneme ta nejlepší sportovní stanoviště v sedmileté historii Sportmanie. Je zde řada atraktivit, které jsou specifické pro tuto lokalitu, jako například vodní trampolína přímo na řece. Kromě tradičních sportů tu mohou návštěvníci vyzkoušet i mnoho netradičních. Cílem této akce je, aby si děti mohly na místě osahat, jaký sport jim nejvíce vyhovuje,“ uvedl dále náměstek, který věří, že letošní již sedmý ročník překoná návštěvnický rekord z roku 2019 (56 tisíc lidí).

Pro parkování návštěvníků je vymezena obslužná komunikace nad vodárnou, parkoviště v areálu DEPO2015 a po oba víkendy Sportmanie i jeden jízdní pruh Malostranské ulice. Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst doporučují pořadatelé využít k dopravě na Sportmanii služby MHD. „Poprosil bych návštěvníky, aby se snažili být navzájem k sobě ohleduplní. Covid způsobil, že dětem ubyla motivace ke sportování a myslím si, že jakákoliv aktivita na podporu sportu by měla být vnímána pozitivně,“ doplnil Zarzycký.

Největší sportovní akce pro veřejnost v Plzni potrvá do neděle 28. srpna. Děti, mládež i dospělí si při ní mohou na vlastní kůži a pod odborným dohledem trenérů a členů klubů z Plzně a Plzeňského kraje vyzkoušet nejrůznější druhy sportů. Každý ze tří třídenních bloků nabídne 44 většinou sportovních, ale i zábavných stanovišť. Děti do 15 let budou opět sbírat QR kódy do speciální aplikace a následně je měnit za bronzové, stříbrné a zlaté medaile. Aplikaci je možné si stáhnout zdarma již nyní, odkaz na aplikaci stejně jako podrobný program, mapu areálu, seznam stanovišť a všechny další informace naleznete na stránce https://sport.plzen.cz/SportmaniePlzen.

Program na hlavním pódiu na jednotlivé dny nabízí každou čtvrthodinu představení některého z klubů včetně ukázek sportovních aktivit a vždy 15 minut před celou hodinou jsou připraveny jednoduché soutěže o ceny.

Vstup na akci je zdarma, otevřeno bude ve všední dny od 14 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin, pouze v závěrečný den Sportmanie Plzeň, v neděli 28. srpna, skončí veškeré sportovní aktivity už v 16 hodin. A právě poslední neděli bude od 13 hodin na Sportmanii k vidění pohár za vítězství ve fotbalové Fortuna lize, se kterým se přijdou pochlubit hráči FC Viktorie Plzeň bojující o účast v základní skupině Ligy mistrů.

Některá další lákadla Sportmanie:

neděle 21. 8.: MČR v lukostřelbě a olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda

pondělí 22. 8.: účastníci olympiády v Pekingu lyžaři Tereza Nová a Luděk Šeller a bronzový medailista z olympiády 2000 v Sydney triatlonista Jan Řehula

úterý 23. 8.: čerstvý držitel Stanley Cupu z Colorada Pavel Francouz a stříbrná medailistka z olympiády v Londýně 2012 tenistka Andrea Sestini Hlaváčková

pátek 26. 8.: kouzelnická show Romana Budila (zároveň mistr ČR v běhu na 5000 m)

sobota 27. 8.: Barevný běh (pořádá Rozběháme Česko)

neděle 28. 8.: cyklistický závod pro děti i pro dospělé