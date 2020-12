Cisterciácký klášter v Plasích na severním Plzeňsku se ve středu a ve čtvrtek proměnil na venerologickou kliniku v Mnichově v 18. století. Natáčel se tam totiž snímek Il Boemo, film o životě Josefa Myslivečka jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století. Snímek vzniká pod taktovkou režiséra a scenáristy Petra Václava. Josefa Myslivečka v něm ztvární Vojtěch Dyk.

Do ledové vodní lázně uvnitř kláštera vstupuje několik polonahých mužů. Mezi nimi i herec Dyk. Vzniká tu scéna, kdy se skladatel Mysliveček léčí se syfilidou v mnichovské nemocnici.

Podle režiséra jsou budovy plaského kláštera naprosto unikátní a přesně vyhovují filmařským záměrům. „Je to úžasný prostor. Obecně pro natáčení hledáme místa, která nemusíme příliš upravovat, a to je přesně případ tohoto kláštera. Donesli jsme si pouze drobné rekvizity,“ popsal Václav s tím, že průběh natáčení však komplikuje covidová pandemie. „Do některých lokací jsme se kvůli koronaviru vůbec nedostali. Pravidelně se testujeme a doufáme, že budeme všichni zdraví. Je to taková dramatická avantýra. Nikdy nevíme, kdy můžeme skončit,“ řekl Deníku.

Jeho slova potvrdil také producent Jan Macola. „Pravidelné testování všech herců a celého štábu sice představuje zvýšené náklady a společně s nošením roušek i určité nepohodlí, všichni to ale zatím berou tak, že je to prostě daň za to, že mohou chodit do práce, která je baví a živí,“ poznamenal Macola.

Petr Václav Plasy dobře zná, na severním Plzeňsku trávil dětství. „Jako kluk jsem jezdil na Střelu na indiánský tábor, kde jsme bydleli pod týpím. Jednou jsme tu dokonce pobývali v únoru, když napadlo strašně sněhu,“ vzpomínal režisér.

Il Boemo se natáčel mimo jiné v Itálii, ve Stavovském divadle či na zámku v Bučovicích. Vedle Vojtěcha Dyka se v hlavních rolích představí italské herečky Barbara Ronchi nebo Elena Radonicich, ve vedlejších pak Lenka Vlasáková, Karel Roden nebo Zdeněk Godla.

Film by měl jít do kin na podzim příštího roku.